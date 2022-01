Bekannte Wege, vertraute Gesichter: Wer viele Jahre lang in einem Ort gewohnt hat, möchte dort meist auch seinen Lebensabend verbringen. Das aber ist oft gar nicht so einfach. Gerade in den kleinen Ortschaften leben Senioren häufig in viel zu großen Häusern, weil sie in der Nähe keine altersgerechten Wohnungen finden. Andererseits suchen junge Familien händeringend nach bezahlbarem Wohnraum. Ideal für beide Seiten sind die Pläne des Schornbacher Ortschaftsrats und der Schorndorfer Stadtbau: