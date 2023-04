Modellpiloten aus Schorndorf und Welzheim mit guten Platzierungen bei WM

Mit vielen Eindrücken und Platzierungen im Mittelfeld sind die Modellpiloten Niklas Bernauer (Fliegergruppe Schorndorf), Lukas Maurer (Modellfliegergruppe Welzheim) und ihr Trainer Andreas Kauer von ihrer ersten Indoor-Kunstflug-Weltmeisterschaft aus Litauen zurückgekehrt.

Dafür musste fleißig geübt werden. Kunstflug im begrenzten Raum einer Halle, ruhig, ganz konzentriert reiht sich Flugfigur an Flugfigur in fünf Minuten: Kobra, liegende Z, Rollenlooping, Männchen, Turn. Mit diesen Beschreibungen können nur die Modellfliegergruppen etwas anfangen. Fünf Punktrichter bewerten die Präzision des Fluges. Lukas Maurer, 21, betreibt den Modellflug seit elf Jahren, seit sieben Jahren trainiert er den Indoor-Kunstflug. Niklas Bernauer, 20 Jahre alt, macht seit zehn Jahren Modellflug, seit sechs Jahren Kunstflug. Einmal in der Woche sind sie in der Halle zum Üben, meist unterstützt von Trainer Andreas Kauer, der kritisch korrigiert.

Bei Ranglisten-Wettbewerben des Deutschen Aeroclubs hatten sie sich für die Nationalmannschaft qualifiziert. Nach vier Tagen Fliegen in der Halle in Litauen ohne Lüftung und Heizung – denn dies würde die Luft zu viel verwirbeln – sahen die Punktrichter Lukas Maurer auf Rang 17, Niklas Bernauer auf Rang 18 – unter 32 Piloten aus 13 Nationen.

Rückwärtsfliegen und Purzelbäume schlagen

Lukas Maurer ging nicht nur im eher klassischen Kunstflug an den Start, sondern auch im „Aero musical“. Hier müssen selber ausgewählte Flugmanöver zur Musik geflogen und Showelemente eingebaut werden: Die Flugfiguren widersprechen vielem, was man sonst einem Flugzeug zutraut. Rückwärtsfliegen, auf der Stelle drehen, Purzelbäume schlagen. Hier schaffte es Lukas Maurer auf den 12. Platz unter 22 Startern.

Die Modelle werden zusammen mit Kollegen entwickelt und dann von den Piloten selber gebaut. Bei einer Spannweite von 95 cm wiegen die Modelle 50 Gramm. Dabei wird an jedem Zehntelgramm gegeizt, die Fernsteuerelektronik wird von den Gehäusen befreit, die Kabel von ihrer Isolierung. Kohlestäbchen mit 0,2 bis 0,5 Millimeter Durchmesser bilden den tragenden Rahmen für Flügel und Rumpf, bespannt mit einer zweitausendstel Millimeter starken Kunststofffolie. Ein kleiner Elektromotor treibt zwei koaxial gegenläufige Propeller mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern an. So wird verhindert, dass das Propellerdrehmoment die Genauigkeit der Flugfiguren beeinflusst, und außerdem sichergestellt, dass - egal ob auf- oder abwärts - immer mit gleicher Geschwindigkeit geflogen werden kann.

Immer neue Herausforderungen

Zwei recht unterschiedliche Aspekte finden die beiden jungen Piloten an dieser Sportart attraktiv: die Herausforderung, die Flugfiguren exakt zu fliegen und dann immer weiter zu präzisieren, immer neue Herausforderungen anzugehen und bei den Wettbewerben Piloten aus aller Welt zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und dazuzulernen. Über den Winter trainieren sie zusammen mit anderen Modellpiloten der Fliegergruppe Schorndorf je nach Verfügbarkeit in den Schorndorfer Sporthallen. Im Sommer wechseln sie zum Kunstflug im Freien, große Modelle mit drei Meter Spannweite, 15 Kilogramm schwer, aber auch elektrisch angetrieben.