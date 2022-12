Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Gambier suchen Wohnung in Schorndorf

Der Wohnungsmarkt in Schorndorf ist - wie überall - äußerst angespannt. Für Amadou Bojang und Lamin Fadera ist die Situation besonders schwierig: Nachdem ein Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft in der Unteren Uferstraße im August ein Feuer gelegt hat und das Haus nach dem Brand unbewohnbar wurde, mussten die beiden Männer aus Gambia in eine winzige Wohnung der Stadtbau in der Schulstraße umziehen. Sie gehen jeden Tag arbeiten, haben beide unbefristete Stellen und müssen sich doch ein kleines Zimmer teilen.

Und obwohl sie schon auf einige Wohnungsanzeigen geantwortet haben, zu einer Besichtigung wurden sie bisher nicht eingeladen. Jetzt hat sich Wilhelm Pesch eingeschaltet und hofft, dass sich über einen Zeitungsartikel etwas an der Situation der beiden Männer ändert. Pesch, der für die Grünen im Gemeinderat saß und sich seit Jahren ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzt, kennt die beiden 25-Jährigen seit 2015. Damals waren sie in der zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten Berufsschulhalle untergebracht.

"Die beiden sind gut integriert"

Mittlerweile haben Amadou Bojang und Lamin Fadera nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch Arbeit gefunden – im Lager von „Freund Victoria“ und als Produktionshelfer in der Metzgerei Kurz. „Die beiden sind gut integriert“, sagt Wilhelm Pesch. Amadou Bojang spielt Fußball. Lamin Fadera ist als Leichtathlet bei der SG Schorndorf aktiv. Was potenzielle Vermieter womöglich auch interessiert: Die beiden sind Nichtraucher.

Gesucht ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Schorndorf mit zwei etwa gleich großen Zimmern, „dass jeder von uns seine Privatsphäre hat“. Da Amadou Bojang gerne kocht, wäre eine große Wohnküche schön – idealerweise mit bereits eingebauten Küchenmöbeln und -geräten. Freuen würden sich die beiden auch über einen Balkon oder eine Terrasse. Wichtiger ist ihnen aber, „dass es sauber ist und dass wir freundliche Vermieter haben“. Die Warmmiete für die gemeinsame Wohnung sollte nicht höher als 800 Euro betragen.

Info

Wer eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Schorndorf zu vermieten hat, kann sich direkt bei Amadou Bojang, Tel. 0157/74864889, oder bei Lamin Fadera, Tel. 0152/11732956 melden.