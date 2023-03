Nach Brand in Schorndorf: Sie sucht verzweifelt nach einer Wohnung – ein Betrüger nutzte das aus

Die Nerven liegen blank. Fast jeden Morgen ist Andrea Schloz gegen fünf Uhr wach. Endlich mal wieder richtig schlafen können, sich keine Sorgen machen müssen, ein Licht am Ende des Tunnels sehen – solche Wünsche hat die 51-Jährige seit mehreren Wochen. Nach dem Brand in der Schlichtener Straße am 26. Januar kann Andrea Schloz nicht mehr in ihre Wohnung zurück und bisher hat sie auch noch kein neues, geeignetes Zuhause gefunden. „Ich suche und suche – vor allem bei Ebay-Kleinanzeigen.“

Schloz ist bei Bekannten in Alfdorf untergekommen

Andrea Schloz hatte bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung erlitten, ihre Tiere – drei Katzen und zwei Hunde – konnten ebenso von der Feuerwehr gerettet werden und sind immer noch im Tierheim untergebracht. Sie seien zwar wohlauf, aber dass Andrea Schloz ihre Tiere nicht besuchen kann, belastet sie: „Ich vermisse meine Hunde und Katzen sehr. Aber wenn ich sie nur besuchen würde, weil ich sie noch nicht mitnehmen kann, wären sie noch mehr verstört.“

Derzeit ist Schloz in Alfdorf bei einem Bekannten untergekommen. „Aber auch das ist keine Lösung.“ Ihre Arbeit könne sie im Moment nicht ausüben, sagt die 51-Jährige, die eigentlich eine Stelle als Altenpflegerin hat. Vorerst ist sie beim Jobcenter gemeldet. Die eine oder andere Wohnung habe sie sich angeschaut.

Aber die Kosten seien zu hoch gewesen. „Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es zermürbt einen. Ich bin nervlich so angeschlagen, dass ich jede Nacht weine“, gibt sie zu. Die Verzweiflung ist ihr ins Gesicht geschrieben.

Betrüger auf den Leim gegangen

Wohnungsanzeigen liest sie jeden Tag, surft im Internet. Einem Betrüger sei sie auch schon auf den Leim gegangen, erzählt sie. Ohne mehr darüber zu berichten, sagt sie nur: Eine Vorauszahlung habe sie für eine Wohnung geleistet – nur, dass es sich bei der angegebenen Anschrift um ein schon bewohntes Haus handelte.

Nach jedem Strohhalm greife sie. Es sei nicht einfach, eine Wohnung zu finden, schon gar nicht, wenn man zwei Hunde und drei Katzen habe. Aber ihre Tiere seien ihr Ein und Alles. „Über eine Zweizimmerwohnung wäre ich schon sehr froh - in Schorndorf oder der näheren Umgebung.“ Sie hofft weiter – vor allem wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein Dach über dem Kopf zu haben und wieder mit ihren Tieren zusammen sein zu können.

Warum es im Treppenhaus des Gebäudes in der Schlichtener Straße brannte, ist derzeit immer noch nicht endgültig ermittelt. Nach wie vor steht die genaue Brandursache noch nicht fest, der Abschlussbericht des Gutachters liegt noch nicht vor. Aber die Polizei geht von einem Brandstiftungsdelikt aus, das auch fahrlässig passiert sein könnte.