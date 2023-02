Nach Brand in SOS-Kinderdorf in Schorndorf: Brandstifter abgetaucht - was nun?

Nach dem Brand in der Kita im SOS-Kinderdorf in Schorndorf-Oberberken scheint die Verfolgung des Brandstifters zu einer unendlichen Geschichte zu werden. Fast zwei Jahre hatte es gedauert, bis die Staatsanwaltschaft in Mannheim gegen einen Jugendlichen Anklage erhoben hat - doch nun ist er abgetaucht. Die Folge: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat die Anklage zurückgenommen und das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Übernahme übersandt. Doch dort sind die Akten mehr als eine Woche später noch nicht angekommen.

Warum ist der Staatsanwalt nicht mehr zuständig?

Was für Laien völlig unverständlich klingt, hat formaljuristische Gründe: Nach Angaben des Mannheimer Pressestaatsanwalts Marc Schreiner waren Staatsanwaltschaft und Gericht in Mannheim nur deshalb zuständig, weil der Tatverdächtige nach der Tat umgezogen war und im Mannheimer Bezirk gewohnt hatte. Wo sich der Junge heute aufhält, ist unbekannt - doch mit seinem Verschwinden ist die Zuständigkeit in Mannheim entfallen.

Ein langer Weg von Mannheim nach Stuttgart

Damit liegt der schwarze Peter aufgrund des Tatorts Schorndorf, der zur Staatsanwaltschaft Stuttgart gehört, wieder in Stuttgart. Kurioserweise ist die Angelegenheit indes irgendwo zwischen Mannheim und Stuttgart hängengeblieben. Mehr als eine Woche, nachdem die Mannheimer Staatsanwaltschaft sie weggeschickt haben will, sind sie dort noch nicht angekommen. „Auf Ihre Anfrage kann ich mitteilen, dass die Akten zu dem von Ihnen angefragten Verfahren hier bis dato noch nicht eingegangen sind“, teilt Erster Staatsanwalt Aniello Ambrosio aus Stuttgart mit. Vor diesem Hintergrund könne eine Beantwortung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen, schreibt er. Und empfiehlt, sich in zwei bis drei Wochen wieder zu melden.

Falls die Akten auftauchen, entscheidet Stuttgart über das weitere Vorgehen

Falls die Akten in Stuttgart bis dahin aufgetaucht sind, wird sich die dortige Staatsanwaltschaft wohl mit dem Fall befassen, bestätigen wollte dies Ambrosio aber noch nicht. Wie berichtet, war gegen den Tatverdächtigen beim Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Mannheim Anklage erhoben worden. Vorgeworfen wird dem Jugendlichen Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen sowie weiter schwere Brandstiftung. Den Ermittlungen zufolge soll der damals 14-jährige Junge am 16. Mai 2021 gegen 16.45 Uhr zusammen mit einem strafunmündigen Zwölfjährigen in den Kindergarten des SOS-Kinderdorfs in Oberberken eingedrungen sein und in einem Gruppenraum mit Streichhölzern eine Tischdecke in Brand gesetzt haben. Das Gebäude wurde total zerstört. Laut Anklage entstand ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. Zwei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Angeklagt war der Jugendliche aber nicht nur wegen der Tat in Oberberken, sondern auch wegen schwerer Brandstiftung in einem Gewerbebetrieb in Schorndorf. Am 12. Juni 2021 soll er dort gegen 17.30 Uhr im Erdgeschoss in einer als Lager genutzten Garage einen Brand gelegt haben, der gelöscht werden konnte, bevor er auf das Gebäude übergriff. Die Feuerwehr war von einer Passantin alarmiert worden. Das Gebäude war im ersten Obergeschoss bewohnt. Der Sachschaden an Gebäude und Inventar betrug laut Staatsanwalt mindestens 10.000 Euro.

Zuletzt hatte der Junge bei seinen Eltern gewohnt

So weit die Anklage, doch zu einer Gerichtsverhandlung ist es nicht mehr gekommen. Beim Jugendschöffengericht hätten sich nach Übersendung der Anklage Zweifel ergeben, ob der Tatverdächtige noch im Bezirk wohnhaft sei, so Pressestaatsanwalt Marc Schreiner. Zuletzt hatte der Jugendliche den Erkenntnissen der Staatswaltschaft zufolge bei seinen Eltern gewohnt. „Weitere Ermittlungen unsererseits haben daraufhin ergeben, dass der aktuelle Aufenthaltsort des Tatverdächtigen unklar ist und dieser möglicherweise bereits zum Zeitpunkt der Erhebung der Anklage nicht mehr im hiesigen Bezirk gewohnt hat“, so Staatsanwalt Schreiner. Die Staatsanwaltschaft in Mannheim hat die Anklage deshalb zurückgenommen. Ob die Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Übernahme bereit ist, wird sich entscheiden. Frühestens, wenn die Akten aufgetaucht sind.