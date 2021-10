Was passieren würde, wenn in Schorndorf ein Bus in Flammen geraten würde, wie dies zuletzt zwanzigfach in Stuttgart passiert ist? Der Schorndorfer Feuerwehrkommandant Jürgen Bruckner erklärt: „Das wäre erstmal keine andere Einsatzsituation als bei Gebäude- oder Industriebränden.“ Zunächst würden wohl zwei Löschgruppenfahrzeuge mit 16 Kameradinnen und Kameraden losgeschickt werden. Je mehr und größer die beteiligten Fahrzeuge, umso höher würde auch die Zahl der alarmierten Feuerwehrler