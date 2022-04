Drei Wochen nach dem Brand in Miedelsbach ist die Ursache für das Feuer in der Produktionshalle noch nicht geklärt. „Aktuell wird noch ermittelt“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch die Gutachter der Versicherungen haben ihre Untersuchungen noch nicht eingestellt. Derweil hat sich der erste Schrecken für die Beteiligten gelegt. „Der erste Schock ist vorbei“, sagt Michaela Bäder. „Jetzt sind wir am Ausräumen.“ Mitte März war die Fertigungshalle der Firma Haar in der Hanfwiesenstraße