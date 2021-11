Drei Jahre lang haben sie all ihre Kraft, ihr Herz und ihre Kreativität ins Eclat an der Konstanzer-Hof-Gasse gesteckt. Das Restaurant, das konzeptionell auch als Kunstgalerie, Veranstaltungsort, Boutique und Vinothek gedacht war, kam beim Publikum nicht nur ausgesprochen gut an, es entwickelte sich so sehr zum bestimmenden Lebensmittelpunkt, dass Miriam Lehle und Marius Jentschke vor einem Jahr die Entscheidung trafen: Sie hören auf mit der Gastronomie. Was Stammgäste und Nachbarn ungemein