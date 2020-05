Nach sieben Wochen Corona-Zwangspause können seit Montag zumindest die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen. Das ist ein Anfang. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gibt es im Moment nur die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Doch so lange Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen, können – so ist es am Max-Planck-Gymnasium und an der Gottlieb-Daimler-Realschule – vermutlich nicht mehr als 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehm