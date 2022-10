Nach Elternprotest und kurzer Bauzeit: Rainbrunnenschule in Schorndorf eingeweiht

Groß und luftig die Räume, freundlich die Farben: Die neue Grundschule im Rainbrunnen ist ein richtiger Wohlfühlort. Am letzten Schultag vor den Herbstferien wurde der Neubau eingeweiht, in dem schon seit Schuljahresbeginn der Ganztagsunterricht mit Betreuungsangeboten und Mensabetrieb läuft. Zur großen Freude von Schulleiterin Karola Gross, Konrektorin Katharina Bühler, allen Lehrerinnen und Lehrern, den Betreuungskräften und natürlich den Schülerinnen und Schülern. Und so wollte Rektorin Karola Gross den Tag der Einweihung – trotz der herausfordernden Zeit nach dem Schimmelfund im alten Schulhaus – auch nicht als Ausrufezeichen sehen, sondern als Doppelpunkt: „Wir freuen uns auf das, was jetzt noch kommt.“

Doch vergessen ist „die Zeit der Improvisationen“ nicht: Von August bis Dezember 2020 wurde der Vorgängerbau, ein fast 50 Jahre altes, marodes Schulprovisorium abgerissen und der Unterricht in einen Containerbau verlegt, für den die Stadt, an diesen „Kraftakt“ erinnerte Erster Bürgermeister Thorsten Englert in seiner Rede, einen mittleren siebenstelligen Euro-Betrag ausgegeben hat. Baubeginn war im Januar 2021 und Fertigstellung des Neubaus nach nur eineinhalb Jahren. 15 Millionen Euro investiert die Stadt und rechnet mit einer Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro, plus 500.000 Euro für die dezentrale Lüftungsanlage in den Klassen- und Aufenthaltsräumen sowie Fördergeldern für die digitalen Tafeln aus dem Digitalpakt. In welcher Höhe die Gelder von Land und Bund tatsächlich fließen werden, ist allerdings noch unklar.

Grundschule im Rainbrunnen: Einer der wenigen Schulneubauten im Kreis

Selbst Roland Jeck, der als stellvertretender Leiter des Staatlichen Schulamts Backnang zur Einweihung gekommen war, konnte bei seinen Recherchen im Staatsanzeiger zur Förderhöhe keine Informationen finden. Mit zusätzlichen Lehrerstellen konnte er zur Einweihung ebenfalls nicht dienen. Stattdessen mit Lob und Anerkennung: Im Moment werden im Rems-Murr-Kreis zwar viele Schulen umgebaut, mit einem Neubau steht Schorndorf – neben der neuen Realschule in Remshalden und der Maicklerschule in Fellbach – aber fast alleine da. Für Roland Jeck ein deutliches Zeichen: „Bildung hat einen hohen Stellenwert in der Stadt.“

Für Schulleiterin Karola Gross, die stolz auf das Geleistete ist und glücklich über das Erreichte, ist die Krisensituation im Jahr 2018 zur Chance geworden – und „zum Beispiel einer positiven Krisenbewältigung“: Wollte die Stadt damals doch das von den Eltern seit Jahren beklagte Schimmelproblem noch mit Plastikfolien in den Griff bekommen und den Neubau frühestens im Jahr 2030 realisieren. Der ist nicht nur deutlich früher gekommen. Die Visionen und Ideen des vom Kollegium erarbeiteten Schulraumkonzepts, erinnerte auch Konrektorin Katharina Bühler, wurden darin tatsächlich umgesetzt: „Wir fühlten uns stets gehört und wahrgenommen.“

Mit zwei Stockwerken und einer Fläche von 3500 Quadratmetern hat sich die neue Grundschule fast ums Doppelte vergrößert. Gemeinsam mit Generalunternehmer Peter Gross Hochbau GmbH aus Stuttgart, mit Architekt Oliver Braun und Bernhard Gunesch, dem hoch gelobten Projektleiter aus dem Fachbereich Gebäudemanagement, konnten Schulleitung und Lehrkräfte ihre Vorstellungen für die dreizügige Grundschule entwickeln: Und so gibt es im Erdgeschoss nicht nur einen großzügigen Eingangsbereich, sondern auch eine Mensa mit Außenterrasse, eine Schülerküche, einen Kunst- und einen Musikraum, eine Bücherei, Räume für den Ganztagsbetrieb, für die Verwaltung und den Hausmeister, ein Lehrerzimmer, Schüler- und Lehrer-Toiletten sowie Inklusionsflächen für die Außenklassen der Fröbelschule. Im ersten Stockwerk sind dann zwölf Klassenzimmer um multifunktionale Flächen angeordnet, die für den Unterricht mitgenutzt werden können. Mit insgesamt drei Wächtern im Außenbereich der Schule von Ebba Kaynak und einem großen, blauen Gemälde von Gez Zirkelbach mit dem Titel „Hinein ins Blau“ im oberen Stockwerk gibt es in der neuen Grundschule im Rainbrunnen auch Kunst am Bau, organisiert vom Schorndorfer Kulturforum.

Ob die Stadt Schorndorf angesichts der großen Herausforderung der Energie- und Flüchtlingskrise jetzt noch die Kraft hätte, einen solchen Neubau zu realisieren – für Oberbürgermeister Bernd Hornikel ist das fraglich: „Ich bin froh, dass Schorndorf in den vergangenen Jahren so viel in Bildung investiert hat.“ In Summe waren’s, darauf verwies Erster Bürgermeister Englert, mehr als 100 Millionen Euro.