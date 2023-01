Nach Haus-Brand in Schorndorf: Verdacht auf Brandstiftung noch nicht bestätigt

Nach dem Feuer in dem Treppenhaus in einem Gebäude in der Schlichtener Straße in Schorndorf am vergangenen Donnerstagabend (26.01.), bei dem zehn Menschen verletzt wurden, geht die Polizei weiter von Brandstiftung aus.

„Die Tendenz deutet darauf hin. Das Feuer ist auf jeden Fall im Treppenhaus ausgebrochen. Aber das Gutachten des Brandermittlers liegt noch nicht endgültig vor“, so Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier. Die „näheren Umstände“ werden weiter ermittelt.

Fahrlässige Brandstiftung möglich

Außerdem könne es sich auch um eine fahrlässige Brandstiftung handeln. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. „Die Wohnungen in den oberen Stockwerken sind zu sehr rußbelastet und müssen voraussichtlich renoviert werden“, so Polizeisprecher Biehlmaier weiter. Wie viele Bewohner davon betroffen sind, entzieht sich seiner Kenntnis.

Wie berichtet, wurden auch Katzen und Hunde gerettet. Der Tierschutzverein Schorndorf wurde noch am Donnerstagabend informiert, nachdem die Einsatzkräfte sich um die Tiere bemüht hatten. Drei Katzen und zwei Hunde hatten Rauchgasvergiftungen erlitten. Zwei Katzen wurden von der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt. Im Tierheim wurden dann alle Vierbeiner vorsorgt und untergebracht.

Lob an die Einsatzkräfte

Sabine Hermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Schorndorf: „Alle Tiere sind wohlauf und es ist laut Zeugenaussagen wohl Anwohnern und Feuerwehr zu verdanken, die die Tiere rechtzeitig rausholen konnten. Auch die Einsatzkräfte haben sehr gute Arbeit geleistet und sich hervorragend um die Tiere gekümmert.“

Der Gesamtschaden im Mehrfamilienhaus wurde nach ersten Einschätzungen auf rund 150.000 Euro geschätzt. Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier geht aber davon aus, dass es nicht bei dieser Summe bleiben wird, wenn der Brandsachverständige seine Berechnung vorlegen wird.