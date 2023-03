Nach Neueröffnung von "Helal Market" in Schorndorf: Anwohner klagen über zugeparktes Wohngebiet

Kunden, die auf Zebrastreifen parken, mit ihren Fahrzeugen die Tiefgarageneinfahrt blockieren oder gleich auf die unterirdischen Parkplätze der Hausbewohner fahren – mit der Eröffnung des „Helal Markets“ in Haubersbronn hat der Verkehrsdruck rund um das Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Miedelsbacher/Welzheimer-Wald-Straße deutlich zugenommen. Das gilt nach Beobachtung der Anwohnerinnen und Anwohner vor allem an den Wochenenden, wenn Kunden des türkischen Supermarktes zum Teil von weither angefahren kommen.

Verkehrsregelungen und Beschilderungen sind „abhandengekommen"

Bei einem Vororttermin haben sich Ortsvorsteher Erich Bühler, Wirtschaftsförderin Gabriele Koch, Jörn Rieg als Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung und Sachgebietsleiterin Jessica Pulzer jetzt gemeinsam mit betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern ein Bild von der Situation gemacht.

Dabei wurde festgestellt, „dass eine verkehrsrechtliche Anordnung für den entsprechenden Straßenabschnitt aus dem Jahr 1993 nicht mehr so besteht, wie diese damals getroffen wurde“, sagt Sachgebietsleiterin Jessica Pulzer. Auf Anfrage erläutert sie, dass es schon damals Verkehrsregelungen, Beschilderungen und Markierungen gab, die über die Jahre aber sozusagen „abhandengekommen sind“. Da die Straße ausschließlich von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt wurde, denen die Regelungen geläufig waren, habe das nicht zu Problemen geführt.

Verstärkte Verkehrskontrollen und Verkehrsschild soll aufgestellt werden

Um die veränderte Verkehrssituation zu entspannen, soll es verstärkte Verkehrskontrollen geben, es wurden aber auch folgende – eigentlich schon bestehende - Maßnahmen angeordnet: So wurden auf beiden Seiten im Zufahrtsbereich der Straße „Alte Schule“ Einfahrt-verboten-Schilder aufgestellt, damit nicht entgegen der Einbahnstraße ausgefahren wird. Außerdem werden insgesamt zehn Parkplätze markiert.

Ein Verkehrsschild „Parken in gekennzeichneten Flächen“ wird aufgestellt. Zwei Richtungspfeile auf der Fahrbahn sollen die Einbahnstraße verdeutlichen. Auf Höhe des Gebäudes Alte Schule 15 wird ein Einbahnstraßenschild aufgestellt. „Es wird“, sagt Gabriele Koch, „klar und deutlich markiert, was man darf.“

Parkplatz-Schild soll versetzt werden

In Zuge dessen soll das Parkplatz-Schild, das von den Supermarktbetreibern an der Einfahrt zur Tiefgarage aufgestellt wurde, versetzt werden: Schließlich könnten Ortsunkundige in die Tiefgarage geleitet werden und nicht, wie eigentlich vorgesehen, auf die Kundenparkplätze hinter dem „Helal Market“. In den vergangenen Jahren – der Bonusmarkt ist bereits seit März 2014 geschlossen – habe es sich offenbar eingebürgert, sagt Gabriele Koch, dass die Parkplätze des Marktes von den Anwohnern genutzt werden konnten.

„Helal Market“ ist Großmarkt kein Supermarkt

Dass es sich, wie manche beklagen, bei dem „Helal Market“ aber nicht um einen Supermarkt, sondern tatsächlich um einen Großmarkt handelt, das kann Wirtschaftsförderin Koch auf Anfrage nicht bestätigen: „Das ist ein Einzelhandelsmarkt, der auch größere Mengen verkauft. Das ist erlaubt und auch kein Problem.“