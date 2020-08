Nahezu ihre gesamten Vorräte an Heu und Stroh hat der landwirtschaftliche Betrieb Pscheidl in Mannshaupten bei einem Scheunenbrand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verloren. In der am Ortsrand im Jägergarten stehenden Scheune waren etwa 800 Quaderballen Heu und Stroh gelagert, die ebenso ein Opfer der Flammen wurden wie das gesamte Gebäude. Der Gesamtkommandant der Schorndorfer Feuerwehr, Jürgen Bruckner, spricht von einem „Totalschaden“, was Ursula Pscheidl auf Nachfrage nur