Der Umzug hat sich gelohnt. Schatzkiste-Vorsitzender Benjamin Meitinger zeigt sich mehr als zufrieden. Im vergangenen Jahr hat der Verein seine Räume in Urbach aufgegeben und ist nach Schorndorf in den Gewerbepark Vorstadtstraße gezogen (wir berichteten). In den vergangenen Monaten haben die Vereinsmitglieder gemeinsam mit Sponsoren und Unterstützern den 130 Quadratmeter großen Raum in einen Event- und Konzertraum umgebaut. Seit Oktober herrscht Leben im neuen Umfeld.

Gelungener