Becher und Kartonreste, Fast-Food-Reste, leere Flaschen aus Glas und Plastik: Die unschönen Reste einer wilden Party auf dem Grafenberg haben am Wochenende auf Facebook für Aufregung, teils erbitterte Kommentare und wilde Verdächtigungen über die Partymacher, die wahren Schuldigen und deren fehlendes Verantwortungsgefühl gesorgt. Am Samstag gegen 11 Uhr war der Stein des Anstoßes indes schon wieder beseitigt. Was war geschehen? Waren die Partymacher mit schwerem Kopf, schlechtem Gewissen und