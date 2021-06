Wie bereits berichtet, ist in der Nacht auf Sonntag beim Waldspielplatz Beckenappele, in der Nähe des Radwegs zwischen Oberberken und Adelberg, eine Jägerhütte abgebrannt. Laut Joachim Schulz vom zuständigen Polizeipräsidium Ulm habe ein Zeuge am Sonntag gegen 7 Uhr die abgebrannte Hütte entdeckt. Diese war bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Feuerwehr Adelberg wurde nur zu Nachlöscharbeiten herangezogen. „Wir wurden gerufen, als schon alles vorbei war“, so der Kommandant der