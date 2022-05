Naturfreunde Schorndorf sagen weggeworfenen Kippen den Kampf an

Wenn jemand in aller Öffentlichkeit seinen Müll auf die Straße wirft, fällt das in der Regel direkt negativ auf. Schnippt allerdings jemand seinen Zigarettenstummel in der Fußgängerzone auf den Boden, stören sich relativ wenige Leute daran. Und das, obwohl weggeworfene Kippen eine extrem hohe Belastung für die Umwelt darstellen. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben sich die Naturfreunde Schorndorf mehrere Aktionen überlegt. Den Anfang macht ein neuer Flyer, in dem sie auf die Gefahren von Zigaretten für die Umwelt aufmerksam machen.

Wer bei einem Stadtbummel, aber auch bei einem Spaziergang durchs Remstal den Blick über den Boden schweifen lässt, wird schnell feststellen: An beinahe jeder Ecke finden sich weggeworfene Kippenstummel. Und das, obwohl die Anzahl an Rauchern in der Bevölkerung schon seit den 80er Jahren rückläufig ist. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit greifen 23,8 Prozent aller Deutschen regelmäßig zum Glimmstängel. Dabei schaden sie, ehe sie andere passiv rauchen lassen, in erster Linie sich selbst: Zigarettenrauch schädigt nämlich nicht nur die Lunge und Atemwege, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Was viele Raucher aber immer noch nicht wissen: Sie schaden beim falschen Entsorgen ihrer Zigaretten der Umwelt und damit allen anderen.

Giftige Substanzen landen im Wasser

Denn Kippen sind längst nicht so harmlos, wie manche meinen mögen. Die Naturfreunde schreiben dazu auf ihrem Flyer: „Mit dem Regen werden die Kippen direkt in die Gewässer gespült. Über die Kanalisation gelangen sie in die Kläranlagen.“ Denn auch wenn Städte sich noch so viel Mühe beim Reinigen geben, sind alte Zigaretten nicht von überall wegzubekommen.

Kippen sind, so die Naturfreunde weiter, aber kein reines „Vermüllungsproblem“. Denn beim Anzünden einer Zigarette werden zahlreiche giftige Substanzen frei. Neben dem bekannten Nervengift Nikotin setzen sich auch Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und noch andere umweltschädliche Stoffe im Filter ab. Diese werden mit dem Regen in die Gewässer gespült und Wasserorgansimen nehmen die Gifte in ihren Zellen auf. Am Ende landen die Schadstoffe somit in unserer Nahrung.

Der Schadstoffe nicht genug, bestehen eben diese Zigarettenfilter zu allem Übel aus Kunststoff. Genauer gesagt aus Zelluloseazetat, wie die Naturfreunde schreiben. Aufgrund ihrer Beschaffenheit können sich die Filter kaum, oder nur sehr langsam, zersetzen. „Vögel und Fische verwechseln die Filter mit Nahrung. Dadurch können die Tiere durch Verstopfung im Verdauungsapparat verenden oder mit gefülltem Magen verhungern.“

Für Tabak werden Wälder gerodet

Außerdem können die Kunststoff-Filter unter bestimmten Bedingungen in kleinste Plastikteile zerbrechen und als sogenanntes Mikroplastik wieder bis in unsere Nahrung gelangen.

Die Naturfreunde betonen in ihrem Flyer ebenso, dass weggeworfene Zigaretten auf der ganzen Welt Waldbrände auslösen. Selbst wenn sie nicht achtlos weggeworfen werden, trägt jede brennende Kippe zur Feinstaubbelastung in der Luft bei. Zu allem Übel werden für den Tabak-Anbau in Südamerika Waldflächen gerodet und schädliche Pestizide und Düngemittel eingesetzt. Wer raucht, trägt also indirekt dazu bei, dass die Artenvielfalt in den Anbauregionen nach und nach verloren geht. „Kippen gehören nicht auf die Straße oder in die Natur, sondern in den Mülleimer und in den Restmüll.“

Das Gute am Problem mit den Zigarettenstummeln ist, dass jeder Raucher etwas dagegen tun kann. Die Naturfreunde rufen dazu auf, Kippen nicht einfach auf den Boden zu werfen, sondern öffentliche Aschenbecher zu benutzen. Diese sind an den meisten Mülleimern im Stadtgebiet vorhanden. Außerdem fordert der Verein ein konsequenteres Vorgehen gegen illegale Kippenentsorgungen. Immerhin ist dies offiziell verboten und kann ein Bußgeld von bis zu 250 Euro nach sich ziehen. In nächster Zeit, teilt der Vorsitzende der Naturfreunde Klaus Reuster mit, soll es darüber hinaus Infostände in der Stadt geben.