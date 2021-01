Vor dem Haus die vielbefahrene Straße, doch dahinter liegt ein schöner Garten, der sich auf dem Nachbargrundstück bis hoch zur Hungerbühlstraße erstreckt. Seit 25 Jahren wohnen Silke Bürger-Kühn und ihr Mann in dem gelben Einfamilienhaus an der Uhlandstraße. Gegen neue Nachbarn haben sie nichts einzuwenden. Doch sie sind nicht einverstanden, dass die Wohnwerke GmbH aus Remshalden mit einem massiven Neunfamilienhaus so nah an sie heranrücken will, dass sie befürchten, sich künftig „wie in