Das Unternehmen „DHL Paket“ erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat es nun die fünfte Packstation (Nummer 174) mit 158 Fächern in Schorndorf in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der Waiblinger Straße 10 (ESSO Tankstelle) ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Anmeldung im Internet möglich

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in