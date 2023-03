Neue Hochzeitsmesse im Rems-Murr-Kreis: Wie ein kleiner Brautmode-Laden für ein großes Event sorgt

Soll es Tüll oder Spitze sein? Das Brautkleid in Cremefarben oder doch schneeweiß? Für die Braut eine Hochsteckfrisur mit Blumenschmuck in den Strähnen, wallendes, offenes, lockiges Haar oder doch ein Kurzhaarschnitt? Und die Deko – wie soll die aussehen? Eher gediegen oder pompös? Zudem die Einladungen für „den schönsten Tag des Lebens“ - schlicht in Kartenform, mit Bild oder ohne? - Wer heiraten möchte, weiß, dass es für dieses Vorhaben einiges zu organisieren und zu planen gilt. Und wo kann man sich dafür besser informieren als auf einer Messe?

Standplatz auf großen Messen viel zu teuer

„Wir hatten ursprünglich vor, auf der Hochzeitsmesse in Fellbach dabei zu sein, aber da wir unser Geschäft erst Ende vergangenen Jahres eröffnet haben, war uns das irgendwie zu stressig“, erzählt Lena Widmann, die gemeinsam mit ihrer Cousine Ramona Mangold und deren Bruder Tobias Zatti das Secondhand-Brautkleidergeschäft „Preloved Bridal & Friends“ in Schorndorf-Haubersbronn betreibt. Und einen Standplatz bei der Hochzeitsmesse in Ludwigsburg oder Stuttgart? „Viel zu teuer, da kommt man unter 1000 Euro nicht weg“, ergänzt Ramona Mangold.

So ganz ließ die jungen Geschäftsführer aber der Gedanke nicht los, sich präsentieren zu wollen. Die Idee kam auf, selbst eine Messe auf die Beine zu stellen und weitere kleine Firmen und Unternehmen aus Schorndorfs Umgebung mit ins Boot zu holen. Auf der Suche nach einem passenden Ausrichtungsort sei man auch relativ schnell fündig geworden: „Durch meinen Papa, der mit Dieter Konzmann sehr gut befreundet ist, dürfen wir die Messe beim Weingut Konzmann in Stetten veranstalten“, berichtet Lena Widmann. Das Areal und der Raum, der für Feierlichkeiten jeglicher Art von der Familie Konzmann zur Verfügung gestellt wird, biete sich sehr gut für solch ein Event an. Nun steht der Termin fest: am 21. April, von 15 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im April sei es vermutlich noch relativ frisch, ahnt Lena Widmann. Deshalb „machen wir die Messestände innen, und alles, was mit Essen zu tun hat, dann außen auf der Terrasse“.

Den April als Messezeitpunkt haben die Veranstalter bewusst gewählt: „Der Sommer ist nach wie vor die beliebteste Jahreszeit zum Heiraten – und da ist es perfekt, sich jetzt Anreize zu holen. Entweder, um noch die letzten Dinge zu besorgen, oder um sich einfach zu informieren, auch wenn man noch kein festes Hochzeitsdatum geplant hat, aber vorhat, sich das Jawort zu geben.“

Ein Hochzeitspaket „kann geschnürt werden“

Von Brautmode, Fotografie, Traurednerinnen über Dekorationstipps, Kosmetik bis hin zu Catering- und Reiseangeboten wird man auf der Messe alles finden können, was das Hochzeitspaket zusammenschnürt. Alles sei aufeinander abgestimmt – so dass das Paar, das vor den Traualtar treten möchte, für sich ein „attraktives Bündel“ an Informationen, Anregungen oder Accessoires schnüren kann.

„Es sind alles Dienstleister, die hier aus der Region sind“, fügt Ramona Mangold an, und weiter: „Wir sind noch relativ neu mit unserem Geschäft und so wollen wir auch anderen, die noch relativ neu und noch nicht so bekannt in der Branche sind, mit der Messe eine Plattform bieten, ihr Leistungsspektrum zu zeigen und sich zu präsentieren.“

Mit den allermeisten Messeteilnehmern sind die Jungunternehmerinnen auf Social Media vernetzt: „Wir arbeiten zusammen, tauschen uns aus, unterstützen uns und sind schon wie eine kleine Familie“, sagt Mangold. Jede Kategorie sei mit den Messeteilnehmern abgedeckt. „Wir wollen es klein, aber fein gestalten. Oft sind die großen Messen so überfüllt und das Angebot erschlägt einen.“

Große Neugier bei allen Beteiligten

Als man Ende vergangenen Jahres angefangen habe zu planen, seien immer wieder Ideen dazugekommen. „Das war toll, aber uns ist immer noch mehr eingefallen.“ Mittlerweile schauen auch die anderen Unternehmer gespannt auf den 21. April. „Die Begeisterung ist jetzt schon groß“, weiß Widmann. Jeder überlege sich genau, wie er sich präsentiert: „Das wird natürlich alles unterschiedlich sein – wir können einen Ständer mit Brautkleidern hinstellen, aber wie wird wohl eine Traurednerin auf der Messe für sich werben?“, nennt die junge Unternehmerin ein Beispiel.

Freier Eintritt

