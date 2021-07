Manche haben ihn gefragt, warum er sich das als Schulleiter antut, so einen Wechsel von einem Gymnasium zum anderen, der doch keinen echten Karrieresprung bedeutet. Die Antwort ist einfach: Nach zwölf Jahren am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden will Marcus Vornhusen (54) raus aus seiner Komfortzone. Am 1. August tritt er die Nachfolge von Jürgen Hohloch am Burg-Gymnasium an, um dort eine neue Herausforderung anzunehmen. „Uns ist gemeinsam vieles gelungen, wir sind ein tolles Team“,