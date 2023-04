Neues Kurszentrum der SG Schorndorf: Für wen das Angebot gedacht ist

Das Firmengebäude in der Wiesenstraße 33 in Schorndorf mit dem großen Parkplatz daneben lässt im Moment noch nicht erahnen, dass in einem großen Raum innerhalb des Hauses sportliche Aktivitäten betrieben werden. Sara Kuhrt (23) und ihr Kollege Oliver Böck (24) lachen und zeigen auf das Haus: „Wir bringen da oben an der Wand noch das SG-Logo an. Dann ist für alle sichtbar, wo wir sind.“ Der Eingang zum neuen Kurszentrum der SG Schorndorf sei etwas versteckt an der Seite des ehemaligen Jupiter-Gebäudes und man teile sich diesen mit den Mitarbeitern der Firma „kptec“, so die beiden jungen Sportler, die die Projektleitung innehaben.

Boden verlegt, Wände gestrichen und Spiegel eingebaut

Ab dem 17. April können sich Sportbegeisterte aus Schorndorf und Umgebung auf ein abwechslungsreiches Kursprogramm freuen, das für alle Altersgruppen geeignet ist und sowohl SG-Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung steht. „Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt“, erzählt Sara Kuhrt. In dem Raum, in dem zuvor noch eine Tanzschule aktiv war, wurden „ein neuer Boden verlegt, Wände gestrichen, Spiegel eingebaut und, und, und“. Im Vorraum fehle zur Zeit noch eine Garderobe: „Aber die kommt noch.“

Neues Kurszentrum nur wenige Minuten vom Ulrich-Schatz-Sportzentrum entfernt

Auf der Suche nach erweiterten Räumen sei man schon eine ganze Weile gewesen, sagt Benjamin Wahl, geschäftsführender SG-Vorstand. Ganz unabhängig vom Fitnessstudio wollte man extra Kurse anbieten können, die jeden ansprechen. Das habe man schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm gehabt, so Wahl. Den Raum im Firmengebäude in der Wiesenstraße zu bekommen, habe sich glücklicherweise ergeben. Die Nähe zum Ulrich-Schatz-Sportzentrum sei natürlich toll – rund vier Gehminuten ist das neue Kurszentrum entfernt.

„Egal ob jung, ob alt, ob klein, ob groß – wir wollen versuchen, jeden mit seinen Interessen abzuholen“, ergänzt Sara Kuhrt. Der Vorstand fügt an: „Wir schauen mal, welche Kurse laufen und gut angenommen werden.“ Ansonsten sei man offen für weitere Ideen. „Gerne dürfen sich auch interessierte Kursleiter bei uns melden“, sagt Benjamin Wahl.

„Kursgebühren sind fair und transparent“

Nun können es die Projektleiter Sara Kuhrt und Oliver Böck kaum erwarten, dass es losgeht. Böck: „Wir versuchen, ein breites Spektrum anzubieten, darunter zum Beispiel Zumba, eine Krabbelgruppe und ein Rückbildungskurs.“ Die Kurse laufen in der Regel über einen Zeitraum von acht bis zehn Wochen und seien so konzipiert, dass sie sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Das Kurszentrum stehe allen Interessierten offen, unabhängig davon, ob sie Mitglieder der SG Schorndorf sind oder nicht. Mitglieder profitieren von vergünstigten Kursgebühren und „bekommen weitere Informationen natürlich bei uns“, so die 23-Jährige. Nichtmitglieder können das Angebot nutzen, ohne gleich eine Mitgliedschaft bei der SG abschließen zu müssen. „Die Kursgebühren sind fair und transparent gestaltet und richten sich nach der Dauer und dem Umfang des jeweiligen Kurses“, sagt Sara Kuhrt.

SG-Geschäftsführer Benjamin Wahl und sein Team sind überzeugt, „dass unser neues Kurszentrum ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein wird, an dem Menschen gemeinsam ihre Leidenschaft für den Sport ausleben können“.