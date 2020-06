Lang, schnell, schnell, lang. Und: Eins, zwei, drei, vier – und eins. Wie sehr haben es die Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer der Tanzschule Beier vermisst, bei der Rumba oder beim Cha-Cha-Cha die Tanzschritte einzählen und die Tänzerinnen und Tänzer in den richtigen Takt und Rhythmus bringen zu dürfen. Und wie sehr hat’s den Hunderten von kleinen und großen Tanzwilligen und Tanzbegeisterten, die sich bei Vollbetrieb in rund 140 Kursen anleiten lassen und ihre Freude an der gesunden Bewegung