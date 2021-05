Für Matthias Klopfer ist die Lage noch am Sonntagabend ziemlich klar. Der Schorndorfer Oberbürgermeister ist nicht lange nach der Alarmierung am Brandort und geht mit Blick auf die qualmende Ruine des Kindergartens am Wasserturm in Oberberken fest davon aus, dass es hier nicht um einen Wiederaufbau, sondern nur noch um einen Neubau gehen kann. „Das ist ein Totalschaden“, sagt Klopfer. Noch zwei Stunden nachdem der Brand gemeldet wurde und um 17.42 der Alarm rausging, ist die Feuerwehr mit