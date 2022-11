Notärztin Lisa Federle aus Tübingen erhält den Schorndorfer Künkelinpreis

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle wird mit dem Schorndorfer Barbara-Künkelin-Preis ausgezeichnet. Lisa Federle ist seit 2004 leitende Notärztin. 2015 entwickelte sie eine „rollende Arztpraxis“ zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Obdachlosen und wurde damit bundesweit bekannt.

Trägerin des Budnesverdienstkreuzes dank rollender Arztpraxis

Während der Corona-Pandemie wurde die rollende Arztpraxis zur mobilen Teststelle. Damit leistete Lisa Federle den entscheidenden Beitrag zum viel diskutierten „Tübinger Modell“. 2020 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihr soziales Engagement.

Vor kurzem hat Lisa Federle ihr autobiografisches Buch „Auf krummen Wegen geradeaus“ veröffentlicht, in dem sie so anekdotengesättigt wie politisch engagiert ihr bisheriges Leben Revue passieren lässt. Darüber sprach sie im Oktober bei einem Vortrag in Kernen. Der Preis wird am 19. März 2023 verliehen.