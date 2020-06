Endlich Freibadwetter – doch eineinhalb Wochen nach der Wiedereröffnung hält sich der Besucherandrang im Ziegeleiseebad noch sehr in Grenzen: In den Becken und auf den Liegewiesen ist kaum was los. Hat in der vergangenen Woche das wenig sommerliche Wetter die Gäste ferngehalten und nur den besonders treuen Frühschwimmern nichts ausgemacht, zeigt sich jetzt, was auch Bäderbetriebsleiter Jörg Bay immer wieder zu hören bekommt: Vielen Gästen ist die Online-Anmeldung offenbar zu umständlich.