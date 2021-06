Der Gemeindewahlausschuss in Esslingen hat getagt, jetzt ist es amtlich: Bei der Wahl zum Esslinger Oberbürgermeister am 11. Juli hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer fünf Konkurrenten. Die Bewerbungsfrist endete am Montag, um 18 Uhr. Damit kämpfen außer Matthias Klopfer (SPD) vier Männer und eine Frau um die Nachfolge des scheidenden Jürgen Zieger, der ein Jahr vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit in den Ruhestand geht. Vier der Bewerber werden von Parteien unterstützt, ins höchste