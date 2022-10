Oldtimerfreunde der Feuerwehr Schorndorf: Selbst gebaute Fahrzeughalle eingeweiht

Für die Oldtimerfreunde der Feuerwehr Schorndorf hat sich am Sonntag ein Traum erfüllt: Im Hammerschlag konnte die in 5800 Stunden Eigenleistung errichtete Fahrzeughalle eingeweiht werden. Bei dieser Gelegenheit gab es nicht nur viel Lob von Oberbürgermeister Bernd Hornikel, Harald Pflüger vom Landesfeuerwehrverband und von Reinhold Gall, Innenminister a. D. für die „Riesenleistung“, sondern einen weiteren Oldtimer für die Sammlung: Von der Stadt Schorndorf, freut sich Vereinsvorsitzender Manfred Schmid, gab’s einen 25 Jahre alten, ausgemusterten Vorausrüstwagen.

Das Ziel: Fahrzeuge pflegen und erhalten

Zehn Feuerwehrfahrzeuge haben die Oldtimerfreunde seit ihrer Gründung vor 26 Jahren schon hergerichtet – getreu dem Vereinsziel, historisch wertvolle Feuerwehrfahrzeuge, insbesondere aus Schorndorf, zu pflegen, instand zu setzen und zu erhalten. Bislang standen die Oldtimer an verschiedenen Orten, am Hegauhof, in Plüderhausen, in Steinach, bei der Polizei und im Feuerwehrhaus Schorndorf. Nachdem es den Oldtimerfreunden gelungen ist, eine große Halle von der Spinnerei Uhingen zu übernehmen, die Gespräche mit der Stadt und die Suche nach einem geeigneten Bauplatz positiv verlaufen sind, konnte im Oktober 2019 mit dem Bau im Hammerschlag begonnen werden.

Die 370-Quadratmeter-Halle wurde dabei nicht nur zum größten Teil in Eigenleistung gebaut, sondern auch – ohne einen Euro Schulden – mit Hilfe der gut gefüllten Vereinskasse und von Spenden. Und sie beherbergt – außer einer 14 Tonnen schweren Hebebühne – eine ganze Reihe von Schätzen wie den viertürigen Mercedes-Benz 200 mit Heckflosse, der von 1968 bis 1969 beim Hersteller im Daimler-Werk in Untertürkheim als Geschäftsfahrzeug und anschließend als Kommandowagen bei der Schorndorfer Feuerwehr eingesetzt war. Seit 1998 befindet sich das Fahrzeug im Besitz der Oldtimerfreunde und ist laut Manfred Schmid auch eines der beliebtesten Fotomotive.

Ein Tankrüstfahrzeug, Baujahr 1950, schmückt den großen Raum ebenfalls. Dieses Fahrzeug war, nachdem es bei der Feuerwehr ausgedient hatte, für die Stadtgärtnerei im Einsatz. Als es auch dort ausgemustert wurde, haben es die Oldtimerfreunde hergerichtet. Wie auch das größte eigene Fahrzeug: eine Magirus-Drehleiter mit einer Doppelkabine. Sie wurde erstmals 1956 zugelassen und war bei der Schorndorfer Feuerwehr mehr als 40 Jahre lang im Einsatz.

Doch die Oldtimerfreunde kümmern sich nicht nur um alte Feuerwehrfahrzeuge, sie pflegen bei Oldtimertreffen auch Kontakte zu anderen Vereinen – auch wenn das während der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich war. Doch zur Einweihung der Fahrzeughalle sind Oldtimerfreunde aus Aalen, Schwäbisch Gmünd, Göppingen, Abstatt, Welzheim und Rudersberg nach Schorndorf gekommen.