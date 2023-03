OP-Saal in Schorndorf modernisiert: Wenn Babys Hilfe brauchen bei der Geburt

Die meisten Eltern wünschen sich eine natürliche Geburt ihres Kindes, doch nicht immer läuft das wie gewünscht – manchmal brauchen Babys Hilfe, um auf die Welt zu kommen. 350.000 Euro hat der Landkreis investiert, um den OP-Saal in der Geburtshilfe des Schorndorfer Krankenhauses fit für die Zukunft zu machen. Neben einer neuen Lüftungstechnik wurden nach Angaben der Klinik die Beleuchtung, die Decke und der Boden erneuert sowie die Wände frisch tapeziert und gestrichen. EDV-Anschlüsse und Anschlüsse für medizinische Gase, etwa Sauerstoff, wurden spiegelbildlich an beiden Seitenwänden angebracht. Im OP-Saal wurde ein Bereich für die Versorgung des Neugeborenen neu geschaffen, außerdem wurden die Umkleiden für das Personal optimiert.

Optimal mit Luft und Licht versorgt und frisch renoviert, ist der Saal rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. „Er ist dafür da, dass man ihn möglichst nicht braucht“, sagt Professor Dr. Hans-Joachim Strittmatter, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe der Rems-Murr-Kliniken. Strittmatter ist in Sachen Geburtshilfe ebenso routiniert wie sein Stellvertreter Dr. Jens Haßfeld, seit Oktober 2022 Leitender Oberarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf. Manuela Bell, Bereichsleiterin Kreißsaal, ist die Dritte im Leitungsbund der Schorndorfer Geburtshilfe.

Die meisten Geburten ohne Hightech

Alle drei sind stolz darauf, dass sie mit ihren Teams die allermeisten Babys ohne Hightech auf die Welt holen können - und lieber einen von der Natur inspirierten Sternenhimmel über der Gebärwanne funkeln lassen, als die OP-Leuchte einzuschalten. Gleichzeitig sind alle Experten froh, dass sie einer werdenden Mutter im Notfall schnell operative Hilfe bieten können, wenn zum Beispiel ein Kaiserschnitt notwendig wird. „Das kommt bei uns in Schorndorf seltener vor, aber man darf dann nicht viel Zeit verlieren im Interesse von Mutter und Baby“, betont Strittmatter.

Schnell in Schorndorf zur Entbindung

Deshalb, so der Chefarzt, sei es wichtig, dass die Geburtshilfe der Rems-Murr-Kliniken an beiden Standorten in Schorndorf und in Winnenden verankert ist und mit Unterstützung von Klinikleitung, Geschäftsführung und Landkreis immer weiter verbessert wird. „Der Rems-Murr-Kreis ist groß, und wer bei Alfdorf wohnt, der ist froh, dass er innerhalb von 20 Minuten bei uns in Schorndorf ist zur Entbindung“, sagt Strittmatter, der in der Schorndorfer Rems-Murr-Klinik jeden Monat einen Kreißsaal-Infoabend für werdende Eltern anbietet.

Dort gibt es Informationen zum geburtshilflichen Leistungsspektrum der Klinikstandorte. „Während wir in Winnenden selbst schwierigste Schwangerschaften betreuen, begleiten wir in Schorndorf Schwangere mit komplikationslosem Verlauf in familiärer, persönlicher Atmosphäre“, beschreibt Strittmatter die Schwerpunkte seiner beiden Geburtsstationen.

„Unser Ziel ist immer die normale Geburt“, so Kreißsaal-Bereichsleiterin Manuela Bell. „Um diese zu ermöglichen, wenden wir spezielle Methoden, Techniken und Griffe an, etwa die sogenannte äußere Wendung. Dabei bringen wir das Kind in der Gebärmutter aus der Quer- oder Beckenendlage in die Schädellage. So können wir oft einen Kaiserschnitt vermeiden.“

„Familiär-professionelle Atmosphäre“ in Schorndorf

Ansonsten setze jede Hebamme bei der Geburt Methoden ein, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht hat und die für Mutter und Baby individuell passen – ob Tees, Aromadüfte, Rückenmassagen oder bestimmte Gebärpositionen. „Wir haben hier viel Spielraum, um auf die Frauen einzugehen. Natürlich immer im Rahmen der Richtlinien, die beispielsweise für die Einleitung der Geburt gelten“, sagt Bell. Die Ärzte kommen zur Geburt dazu sowie bei Auffälligkeiten. „Familiär-professionell“ nennt sie die Atmosphäre in Schorndorf. Sie freue sich über das Feedback der Eltern über die Betreuung von Mutter und Kind.