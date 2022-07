„parkrun“ in Schorndorf: Erster Geburtstag wird beim Lauftreff am Samstag (16. 7.) gefeiert

Euphorie schwingt in Claudia Söders Aussage mit: „Wenn man bedenkt, dass es vor einem Jahr etwas schwierig war, weil so gut wie keine Schorndorfer am neuen Standort von "parkrun" im Sportpark Rems dabei waren, sondern nur welche aus der Umgebung, dann können wir nun verkünden, dass unsere Teilnehmerschaft stetig gewachsen ist.“ Rund 20 Teilnehmer, mal mehr, mal weniger, sind mittlerweile jeden Samstag um 9 Uhr beim sportlichen Zusammensein, bei dem es nicht um Zeiten, sondern um den Spaß und die Gemeinschaft gehen soll, zugegen.

„Jeder läuft fünf Kilometer, egal wie schnell er ist. Das Schöne ist, dass bei "parkrun" jeder mitmachen kann – in Schorndorf ist vom Rollstuhlfahrer über Walker bis hin zum Ironman die Begeisterung groß“, führt Claudia Söder aus, die für den Lauftreff „parkrun“ in Deutschland für die Kommunikation „nach außen“ zuständig ist. „Ich ziehe die Fäden im Hintergrund“, sagt sie lachend.

„parkrun“ gibt es nicht nur in Deutschland. Weltweit treffen sich Laufbegeisterte samstags um 9 Uhr, um dann diese fünf Kilometer in einem autofreien Bereich zu absolvieren. Ursprünglich kommt das weltweite Phänomen aus London. Im Oktober 2004 litt der englische Läufer Paul Sinton-Hewitt unter einer Verletzung und wurde zu allem Übel arbeitslos.

Mittlerweile 45 Standorte in Deutschland

Um den Kontakt zu seinen Lauffreunden nicht zu verlieren, organisierte er im Londoner Bushy-Park einen Morgenlauf mit Zeitmessung und anschließendem Frühstück. Mit der Zeit kamen immer mehr Hobbyläufer dazu. 2007 wurde deshalb extra ein zweiter Standort in Wimbledon Common eröffnet. Noch im selben Jahr griff der Parkrun auf andere Städte und Staaten über. Mittlerweile gibt es Parkruns mit wöchentlich über tausend Teilnehmern. Deutschland war 2017 das 19. von insgesamt 22 Ländern, in denen es Parkruns gibt. Mittlerweile gibt es 45-„parkrun“-Standorte in Deutschland. Organisiert werden die Lauftreffs jede Woche von freiwilligen Helfern.

Wer in Schorndorf „parkrun“ zum Leben erweckt hat? Hobbyläufer Hubert Kumordzie hatte die Idee dazu. Über seine Schwester, die in England lebt, hat er von Parkrun erfahren und sofort die deutsche Dachorganisation kontaktiert. Ein zentraler Bestandteil von „parkrun“ sei die Gemeinschaft, sagt Söder. Der Wortbestandteil „run“ sollte dabei nicht abschrecken, denn „es geht nicht ums Rennen und Schnellsein“. Jeder könne mitmachen: „Der Schwache und Langsame ist uns ebenso willkommen wie der schnelle Läufer. Es ist ein Mitlaufen ohne Zwang und Druck. Es läuft immer eine Begleitung am Anfang und am Ende mit, und ganz egal in welchem Tempo und auch, wenn der Letzte erst nach zwei Stunden ins Ziel kommt“, so Claudia Söder.

Wer dennoch seine Laufzeit messen möchte, könne dies natürlich tun. „Generell muss man sich für den Parkrun nicht anmelden, man kann einfach vorbeikommen und mitmachen. Wer jedoch seine Zeit festhalten will, kann die Messung über eine App festhalten.“

Dann müsste sich der Teilnehmer vorher unter parkrun.com.de/sportparkrems anmelden, um einen Barcode zu bekommen. Diesen sollte man sich nach Möglichkeit ausdrucken, damit er im Ziel für die Zeitmessung gescannt werden kann. „Diesen Barcode kann man auf der ganzen Welt beim Parkrun verwenden“, fügt Claudia Söder an. Sie hofft, dass die Gruppe in Schorndorf weiter wächst und auf Begeisterung stößt.

OB Hornikel als „Walker“

Ein klein wenig werde der erste Geburtstag vom Schorndorfer „parkrun“ gefeiert – und zwar am Samstag, 16. Juli, um 9 Uhr mit dem Lauftreff. Oberbürgermeister Bernd Hornikel wird als „Walker“ dabei sein, ebenso einige Mitglieder aus dem Gemeinderat, verkündet Claudia Söder. Anschließend werde ein Picknick veranstaltet: „Jeder bringt was mit. Und das Wetter spielt ja auch mit.“