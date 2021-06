Am Dienstagabend (29.06.) gegen 21.45 Uhr hörten drei Passanten im Bereich der Schlachthausstraße Hilfeschreie. In der Rems entdeckten sie laut Polizei eine Frau, die aus noch ungeklärter Ursache in den hochwasserführenden Fluss geraten war.

Einer der Passanten befreite die 52-Jährige und ihren Hund aus der Rems, noch bevor Feuerwehr und DLRG eintrafen. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.