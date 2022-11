Pfauen Schorndorf: Auch Sternekoch Nico Burkhardt kämpft mit teuren Preisen

Für einen Spitzenkoch ist es nicht einfach, Preise und Sterne zu erkochen. Noch viel schwieriger ist es, die Auszeichnungen auch zu halten. Der Schorndorfer Sternekoch Nico Burkhardt zählt bereits seit 2015 offiziell zu den besten 50 Köchen in Deutschland und schaffte es auch dieses Jahr erneut unter die Top 50. Seit 2020 strahlt alle Jahre wieder ein Michelin-Stern über dem Pfauen in der Altstadt. Doch Wirtschaftskrise, Energieknappheit und Inflationen sind auch in der Edelgastronomie zu spüren. Und auch Spitzenköche müssen genau rechnen, wenn sie auch wirtschaftlich Erfolg haben wollen.

Zu den Monaten November und Dezember gehören für viele Gourmets untrennbar eine knusprige Ente und/oder eine gebratene Gans. Dieses Jahr hat sich Nico Burkhardt allerdings gut überlegt, ob er Gänsebraten auf die Speisekarte nehmen soll, nachdem Gänse im Einkauf fast doppelt so teuer wurden wie im Vorjahr. Einfach aufschlagen? Für Burkhardt auch deshalb keine Option, weil er weiß, dass die 40 Euro, die die Gans auf dem Teller angesichts der gestiegenen Preise seiner Meinung nach kosten müsste, kein Gast akzeptieren würde. Im „Pfauen“ entschied man sich für eine Mischkalkulation: Die Gans kam auf die Karte – für 35 Euro wie bisher. Dafür wurde bei anderen Gerichten etwas aufgeschlagen, so dass der Gastronom am Ende über die Runden kommen kann.

Weniger Geld für Restaurant-Besuche

„Um meine Auszeichnungen halten zu können, muss ich fair kalkulieren“, weiß er. Doch das Klima ist in diesem Winter auch in den Spitzenrestaurants rauer geworden. Da die Preise in den Läden steigen und Strom- und Gaskosten explodieren, bleibt den Menschen weniger Geld für die schönen Dinge des Lebens. „Sie überlegen sich dreimal, ob sie essen gehen oder zu Hause bleiben“, weiß Burkhardt. Eigentlich ist im November und Dezember die beste Zeit in der Gastronomie. Eigentlich. Familien kommen zusammen, Firmen laden Mitarbeiter oder Kunden zum Essen ein. Doch ob Familien- oder Firmenfeiern: Dieses Jahr sind die Gruppen kleiner geworden. Bei Familienfeiern gebe es öfter Stornierungen. „Corona“, sagt er, „kommt Step by Step zurück.“

Rinderfilet mit Gänseleber

Immerhin: Für Silvester ist sein Restaurant fast ausgebucht, und auch die Boxen to go laufen sehr gut. Wer den Jahreswechsel zu Hause feiern, aber nicht selbst in der Küche stehen will, kann sich ein exklusives Menü ins Haus liefern lassen. Geliefert werden für zwei Personen zum Preis von 319 Euro in einer Box unter anderem Variationen vom Island-Saibling mit Kaviar / Petersilienwurzel / Estragon, Ochsenbacke mit Nussbutterschaum, Wintertrüffeln und gebackenen Kartoffeln, Schweinsbraten mit Kohl, Birne und Kümmeljus, Rinderfilet mit Gänseleber, Sellerie und Kartoffelkrapfen, danach eine Variation von der Ivoire Schokolade und Feines aus der Patisserie.

Zum Menü dazu gehört eine Flasche Champagner. Wer's günstiger mag, nimmt vielleicht lieber Gans to go: Für ein Drei-Gang-Menü zahlen Geflügel-Liebhaber 55 Euro pro Person. Noch, sagt Nico Burkhardt, habe er auf seiner Speisekarte kaum aufgeschlagen, die gestiegenen Preise nur „minimal“ an seine Gäste weitergegeben. „Ich versuche, es erst mal so hinzukriegen.“ Aber auch im Restaurant und im Boutique Hotel Pfauen wird mit Gas geheizt, der Strom ist teurer geworden und die Waren sowieso. Auch beim Wasser rechnet er in Kürze mit einem Aufschlag. Und irgendwann, sagt er, müsse er die Kosten dann weitergeben, weil er sonst zumachen müsse.

Gewinnspanne im "Pfauen" niedriger

Übrigens spürt er die gestiegenen Preise deutlich mehr im gutbürgerlichen „Pfauen“ als in seinem Gourmetrestaurant, weil im „Pfauen“ die Gewinnspanne niedriger sei. Im Gourmetrestaurant essen die Gäste normalerweise ein Sechs- oder Sieben-Gänge-Menü, weshalb der Pro-Kopf-Umsatz ein anderer sei.

Es gibt eine Schmerzgrenze

So sehr sich Spitzenköche über Sterne, Preise und Auszeichnungen freuen: Die Urkunden müssen jedes Jahr auf Neue erworben werden. Wann ein Testesser ins Restaurant kommt, weiß kein Küchenchef im Voraus. Irgendwann bekommt er nach irgendeinem Besuch seine Bewertung und weiß nicht mal, wer der wichtige Gast gewesen ist.

Nico Burkhardt hat seine Kochkünste einmal so beschrieben: „Im Mittelpunkt stehen moderne Kreationen und Geschmackserlebnisse mit Wow-Effekt.“ Für den Wow-Effekt braucht er beste Zutaten, doch gerade zurzeit stimmt er sich dazu mehr denn je mit seinen Lieferanten ab. Denn nicht nur beim Gänsepreis weiß er: Es gibt eine Schmerzgrenze.