Pflegestützpunkt nimmt Betrieb in Schorndorf auf

Bis Dezember letzten Jahres konnten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sich nur in Waiblingen beraten lassen - dann ging die Backnanger Außenstelle des Pflegestützpunktes an den Start, Schorndorf sollte im Juli dieses Jahres folgen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Eröffnung aber verschoben werden. Jetzt ist die Ausweitung des Pflegestützpunktes komplett, die der Kreistag im Mai 2019 beschlossen hat.

Geöffnet ist die Außenstelle des Pflegestützpunktes ab sofort Montag - Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, am Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr - eine Anmeldung ist nicht notwendig. Beratungen außerhalb der Sprechzeiten und Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich. Die Räumlichkeiten in Schorndorf liegen in der Außenstelle des Landratsamtes in der Karlstr. 3, telefonisch erreichbar unter der zentralen Rufnummer 0 71 51/501-16 57 oder per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@rems-murr-kreis.de.

Das Angebot des Pflegestützpunktes richtet sich an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit Anliegen rund um das Thema Pflege und Demenz, auch im Vorfeld als wegweisende Beratung. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem es Rat zu einem Thema gibt, das viele Menschen bewegt“, so Landrat Dr. Richard Sigel. „Unser Ziel ist es, flächendeckend eine kostenneutrale und vor allem unabhängige Beratung zu bieten, auf die man als erste Anlaufstelle und bei weiteren Fragen zählen kann.“

Ziel der Ausweitung ist es, dem steigenden Bedarf an Beratung in Sachen Pflege Rechnung zu tragen, der auch durch den demografischen Wandel verursacht wird. „In Deutschland steigt in den kommenden zehn Jahren die Zahl der über 65-Jährigen so stark an wie noch nie: von heute 18 auf 22 Millionen. Das Thema des demografischen Wandels muss sehr schnell wieder stärker ins Bewusstsein unserer Gesellschaft kommen. Ich freue mich daher sehr, dass der Landkreis eine Außenstelle des Pflegestützpunktes in Schorndorf eingerichtet hat und damit ein wichtiges Zeichen setzt“, so der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Der Rems-Murr-Kreis hat damit die vom Land finanziell unterstützten und 2018 erweiterten Kapazitäten für die Einrichtung von Pflegestützpunkten voll ausgeschöpft.

Finanziert wird der Pflegestützpunkt mit seinen Außenstellen zu jeweils gleichen Teilen von den Kranken- und Pflegekassen sowie vom Landkreis. „Die Zusammenarbeit zwischen der AOK und dem Pflegestützpunkt im Rems-Murr-Kreis sehe ich sehr positiv“, bemerkt dazu der stellvertretende Geschäftsführer der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, Eberhard Kraut. „Unsere Versicherten können sich schon seit Jahren an die Pflegeberaterinnen und -berater bei der AOK wenden, um kompetent und individuell beraten zu werden. Das Angebot des Pflegestützpunktes ist eine wichtige Ergänzung dazu.“

„Es ist viel Hilfe möglich - man muss nur wissen, wo man sie abrufen kann. Deshalb freuen wir uns, dass es mit Schorndorf eine weitere Außenstelle des Pflegestützpunktes gibt und die Wege kürzer sind“, sagt Waltraud Bühl, Vorsitzende des Kreisseniorenrats.