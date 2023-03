Pläne für die Markthalle Schorndorf schreiten voran: Das haben die Lochmanns vor

Feine Käsesorten und Prosecco, frisches Gemüse, Fisch und andere Delikatessen: Die Pläne für eine große Markthalle an der Stelle des alten Güterbahnhofs gehen voran. Im Dezember haben Kinobesitzer Heinz Lochmann und seine Tochter Lara den Bauantrag bei der Stadt Schorndorf abgegeben. „Jetzt warten wir auf die Abbruchgenehmigung“, sagt Lara Lochmann, die den Bau koordiniert und den Betrieb der Markthalle später managen wird. Unterdessen wurde der Boden unter dem alten Güterbahnhof untersucht. Die große Frage war, ob sich dort Altlasten finden würden, die aufwendig entsorgt werden müssten. „Das waren unsere größten Bedenken“, sagt Heinz Lochmann. Inzwischen kann er aufatmen: Es wurde nichts Problematisches gefunden. „Nichts, was uns am Aushub hindern würde“, so Lara Lochmann.

Weil sich unter dem Baugrundstück möglicherweise ein Teil der alten Stadtmauer befindet, hat inzwischen eine Begehung mit dem Landesdenkmalamt stattgefunden, das auch bei den Abbrucharbeiten miteinbezogen wird. „Im Moment sind wir daran, Firmen für den Abbruch und den Bau zu finden“, sagt Heinz Lochmann. In dieser schwierigen Zeit sei die Umsetzung eines großen Bauprojekts nicht einfach. Noch seien die Handwerker mit Aufträgen ausgebucht. Angesichts steigender Zinsen hofft er aber darauf, dass die Firmen in den nächsten Monaten wieder Kapazitäten haben.

Die Markthalle soll ein echter Hingucker werden

Dass ökologisch und nachhaltig gebaut werden soll, empfindet der Bauherr angesichts ständiger neuer Nachrichten und Vorgaben als Segen und Fluch zugleich. Allein für die Haustechnik rechnet er mit Kosten von einigen Millionen Euro. In die Planung hat er bisher eine Million Euro investiert, insgesamt rechnet er mit Kosten von etwa 20 Millionen Euro. „Die Markthalle“, sagt Heinz Lochmann, „soll ein echter Hingucker werden“ – nach dem Vorbild traditioneller Markthallen wie in Stuttgart oder Budapest, nur natürlich viel kleiner.

Wie berichtet, wird das Gebäude mit den vier markanten turmartigen Erhöhungen mehr als 100 Meter lang. Über einen offenen Eingangsbereich gelangt man in die Markthalle mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Für die Stände in der Markthalle gibt es bereits Interessenten. Auch ein Gespräch mit Rocco Capurso, dem Inhaber von Remstalmarkt Mack in Endersbach und Marktkauf in Schorndorf, steht an. „Die Markthalle sollte von einem regionalen Betreiber und möglichst aus einer Hand betrieben werden“, sagt Lara Lochmann. Geplant sind am Rande der Markthalle aktuell auch zwei Shops, in die beispielsweise ein Bäcker oder eine Blumenhandlung einziehen könnte.

Zehn Mietwohnungen mit Schallschutzfenstern sollen entstehen

Über der Markthalle entstehen Büros und Praxen, die noch flexibel gestaltet werden können, und außerdem zehn Mietwohnungen. Die meisten Wohnungen sind mit zwei oder drei Zimmern und einer Wohnfläche von 60 bis 80 Quadratmetern geplant, vorgesehen sind aber auch kleinere mit 30 und eine große mit 110 Quadratmetern. Alle Wohnungen, so Architektin Christine Spetzler, bekommen in beide Richtungen Schallschutzfenster. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage mit 58 Parkplätzen geplant. Rund zehn weitere Plätze sollen oberirdisch angelegt werden. Mit den Parkplätzen erhofft sich der Kinobesitzer auch Synergieeffekte für seinen Traumpalast: Tagsüber könnten die Parkplätze von Markthallenbesuchern genutzt werden, abends parken dort die Kinogänger und Restaurantbesucher.

Großes Interesse an den Arztpraxen

Anders als am Marktplatz, wo Arztpraxen leer stehen und Mediziner schwer zum Einzug bewogen werden können, scheint das Interesse an den Praxen über der Markthalle groß zu sein: Fast zehn Ärzte und Ärztinnen aus unterschiedlichen Bereichen hätten bereits Interesse bekundet, sagt Lara Lochmann.

Aktuell im Güterbahnhof: Kunst von Kurt Krockenberger bis hin zu Schallplatten von „Crazy Records“

Aktuell logiert im alten Güterbahnhof der Grunbacher Kurt Krockenberger, der dort moderne und alte Kunst, Vasen, antike Möbel und allerlei ausgefallenen Trödel und Sammlerstücke anbietet. Hinter einer eingezogenen roten Wand stehen alte Schränke, Tische und Stühle und warten darauf, restauriert zu werden. Lange hatte im Güterbahnhof der Elektrohandel EP Härer logiert. Nach dessen Auszug hatte Oberbürgermeister-Kandidat Horst Zwipp dort vorübergehend ein Wahlbüro eröffnet.

Aktuell hat sich eine Fahrschule angesiedelt, ein Weinlager von Abramzik ist dort zu finden, außerdem der Schallplatten-Laden „Crazy Records“. Langfristige Mietverträge hatte Lochmann angesichts seiner eigenen Pläne im Güterbahnhof nicht abgeschlossen. Ende des Jahres, spätestens Anfang 2024 werden die Mieter das Gebäude verlassen müssen, weil dann der Abbruch startet. Dieser wird nach Schätzung Lochmanns rund vier Wochen dauern, danach beginnen der Aushub und der Neubau. 2026, hoffen er und seine Tochter Lara, soll die Markthalle eingeweiht werden.