Polizei-Einsatz in Rems-Murr-Klinik Schorndorf: Alarm wohl telefonisch ausgelöst

Das ist ein Schreck gewesen in den späten Abendstunden des Donnerstags: stiller Alarm in der Schorndorfer Klinik. Dieses Notsignal, das ausgelöst wurde, gleicht einem Amokalarm, so dass die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Großeinsatz mit mehreren Polizeiwagen und einem Hubschrauber ausrückte. Wie es bei solch einem stillen Alarm die Regel ist, wurden Zugänge verriegelt, Rettungswagen durften nicht mehr ein- und ausfahren und die Notaufnahme erhielt einen Besucherstopp.

Keine Gefährdungslage und keine verdächtigen Personen

„Am Ende hat sich dieser Einsatz als Fehlalarm entpuppt“, sagt Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier und weiter: „Der Einsatz war allerdings nicht so schnell beendet, da wir ja nicht einfach in solch sensible Bereiche wie die des Krankenhauses reinstürmen können. Wir haben aber keine verdächtigen Personen ausfindig machen können und konnten auch eine Gefährdungslage ausschließen.“ Die Polizei vermutete in der Nacht einen technischen Defekt.

„Wir wissen noch nicht genau, was den Fehlalarm ausgelöst hat“, teilt Christine Felsinger, Pressesprecherin der Rems-Murr-Kliniken, mit. Fakt sei, dass es zu einem Fehlalarm in der internen Alarmkette gekommen ist, der vermutlich telefonisch ausgelöst wurde. „Es könnte ein Fehler in der Telefon-Technik sein, es kann aber auch an etwas anderem liegen. Wie der Alarm zustande kam, wird eruiert.“

Kliniksprecherin: „Kein Eingriff von außen“

Eines ist aber laut Felsinger sicher: Es kann kein „Eingriff von außen“ sein. „Auch die Aufarbeitung durch die Polizei, die nach Auslösen des internen Alarms mit Einsatzkräften unter anderem vor Ort auf der Station 13 war, wird nach unseren Informationen vom Lagezentrum der Polizei noch erfolgen“, so die Kliniksprecherin.

Was Alarmsituationen im Allgemeinen angeht, werden Patientinnen und Patienten grundsätzlich über das Klinikpersonal vor Ort informiert, das dafür geschult ist, die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen. „Dies war in der Nacht auf Freitag allerdings nicht notwendig, da der Fehlalarm rasch erkannt wurde und keinerlei Gefahr bestand. Somit konnten die Einsatzkräfte die Klinik wieder verlassen“, so Christine Felsinger.