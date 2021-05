Die Polizei spricht beim Brand im SOS-Kinderdorf in Oberberken, bei dem der Kindergarten am Wasserturm zerstört wurde, nun von einem „missglückten Bubenstreich“. Der Verdacht gegen einen Jugendlichen und ein Kind aus dem SOS-Kinderdorf hat sich nach dem Brand am Sonntag schnell erhärtet. Polizesprecher Holger Bienert sagte auf Anfrage unserer Zeitung: „Die haben dort drin wahrscheinlich gezündelt.“

Die Polizei hatte die beiden gleich am Sonntagabend als Verdächtige im Blick.