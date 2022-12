Post in Schorndorf im "Notfallkonzept": So kommen Pakete trotzdem pünktlich an

Lange Schlangen vor der Post sind in Schorndorf kein neues Bild. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit kann man sich auf besonders lange Wartezeiten einstellen. Denn im November und Dezember werden laut der Deutschen Post bis zu 70 Prozent mehr Pakete und Briefe versendet als noch im September. Um der Flut an Sendungen gerecht zu werden, stocken Postbank und DHL ihre Filiale in der Johann-Philipp-Palm-Straße kurzzeitig personell auf. Wer sichergehen will, dass sein Paket rechtzeitig zu Heiligabend ankommt, muss trotzdem die Tipps der Post beachten.

Viele Ausfälle: Zustellstützpunkt Schorndorf arbeitet unter Notfallkonzept

Das Wichtigste vorneweg: Die Post erinnert auch dieses Jahr wieder daran, Weihnachtsgeschenke rechtzeitig zu versenden, wenn sie bis zum 24. Dezember ankommen sollen. Spätester Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands ist der 20. Dezember. Briefe und Postkarten müssen spätestens am 22. Dezember vor der Briefkastenleerung eingeworfen werden. Für Sendungen ins Ausland muss man teilweise deutlich früher dran sein. Auf der Post-Website gibt es dazu eine genaue Übersicht.

Die personelle Situation bei der Post ist bundesweit angespannt. Der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar. Auch viele Krankheitsfälle sind ein Problem. In Schorndorf und im Rems-Murr-Kreis sind Post und DHL, zumindest in der Zustellung, allerdings recht gut aufgestellt, sagt der Pressesprecher für Süddeutschland, Marc Mombauer. „Der Krankenstand [...] ist auf einem normalen Niveau und die Zustellung stabil“, berichtet er. Ein flächendeckendes Problem gebe es rund um Schorndorf nicht.

Am „Zustellstützpunkt“ in der Steinbeisstraße 14, wo Briefe und Pakete sortiert und verteilt werden, ist die Lage hingegen angespannt. Viele Angestellte fallen aktuell krankheitsbedingt aus, berichtet der Post-Sprecher. Deshalb arbeitet die Schorndorfer Post aktuell unter dem „Corona-Notfallkonzept“. Jeder Haushalt erhält deshalb nur jeden zweiten Tag Briefe. „Das Konzept führt zwar zu längeren Brieflaufzeiten, verhindert aber Zustellausfälle über längere Zeiträume“, erklärt Marc Mombauer.

Wo vor Weihnachten auch deutlich mehr gearbeitet werden muss, ist in der Postbank-Filiale in der Johann-Philipp-Palm-Straße. Selbst außerhalb der Adventszeit kommt es im dortigen Post-Kundencenter immer wieder zu langen Wartezeiten am Schalter. Die meisten Schorndorferinnen und Schorndorfer können ein Lied davon singen.

Postbank setzt auf mehr Aushilfen und Azubis

Um dem hohen Paketaufkommen entgegenzuwirken, hat die Postbank in Kooperation mit der DHL gleich mehrere Maßnahmen ergriffen, berichtet Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank.

Zum einen wird die Filiale im Dezember personell aufgestockt. Zum anderen dürfen Postangestellte in dieser Zeit nur eingeschränkt Urlaub nehmen und die wöchentliche Arbeitszeit wird leicht erhöht. „Ergänzend werden rund 300 Auszubildende sowie zusätzliche Aushilfskräfte im Dezember die Postbank-Filialen im Weihnachtgeschäft unterstützen“, so Hartmut Schlegel. Eine tägliche Zustellung sei erst dann wieder möglich, wenn genügend Mitarbeiter da sind.

Um dieses Problem zu bekämpfen, rührt die Deutsche Post ordentlich die Werbetrommel auf dem Arbeitsmarkt. Zentraler Punkt der Kampagne: die angeblich guten Arbeitsbedingungen. Marc Mombauer teilt schriftlich mit: „Unsere Brief- und Paketzusteller, denen wir sichere, tarifgebundene Arbeitsplätze bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden bieten, verdienen zwischen 2.400 und 3.090 Euro brutto pro Monat. Hinzu kommen regional unterschiedliche Zulagen, Flexibilität durch Arbeitszeitkonten, Urlaubsgeld und ein 13. Monatsentgelt.“

Die Deutsche Post hat extra für die Weihnachtszeit ein paar Tipps für den Versand zusammengetragen