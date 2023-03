Postbank-Filiale in Schorndorf: Geldautomaten nur eingeschränkt nutzbar

Wegen einer IT-Umstellung können die Geldautomaten und SB-Terminals in den Postbank-Filialen in Schorndorf von Freitag, 31. März, 17 Uhr, bis Montag, 3. April, 9 Uhr, nur eingeschränkt genutzt werden. Kostenlos Bargeld abheben können Kunden der Postbank an den Geldautomaten der Cash-Group. Nicht möglich ist in diesem Zeitraum auch das Telefon-Banking. Von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, stehen obendrein das Online-Banking und Brokerage, die Postbank-App und die Finanzassistent-App nicht zur Verfügung.

Die Filiale der Postbank in Schorndorf, Johann-Philipp-Palm-Straße 43 bis 47 ist in diesem Zeitraum aber zu den üblichen Zeiten für Postdienstleistungen geöffnet, das teilt der zuständige Pressesprecher auf Anfrage mit.