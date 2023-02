Preise auch in Schorndorf gestiegen: Ist eine Brezelpreisbremse nötig?

Können Sie sich noch erinnern, was eine Brezel vor 20 Jahren gekostet hat? Oder ein einfaches Weckle? Früher, zu D-Mark-Zeiten, hat die Brezel noch 50 Pfennige gekostet. Und jetzt? Wer sich bei den Schorndorfer Bäckereien umsieht, merkt schnell: Unter 90 Cent bekommt man das Laugengebäck nicht mehr.

Vor etwas mehr als einem Jahr kamen Schlagzeilen wie „Backwaren werden noch einmal teurer“, oder „Warum die Brezeln teurer werden“, oder „Wie der Krieg die Brezeln teurer macht“ oder „Brötchen-Preise explodieren: Was auf Kunden bald zukommt“ zum ersten Mal auf. Die Gründe: Weizen ist wegen des Ukraine-Kriegs so teuer wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Auch das Laugengebäck ist von den seit Monaten steigenden Lebensmittelkosten nicht verschont geblieben. Manche Kunden hatten gar schon eine Brezelpreisbremse gefordert – aber bis jetzt halten sich die angehobenen Preise stabil.

Weitere Preiserhöhungen zurzeit nicht geplant

In den Filialen der Bäckerei Wiedmaier (Urbach, Fuchshof, Haubersbronn, Rehhalde, im Bahnhofsgebäude Schorndorf, Welzheim, Breitenfürst) liegt das günstigste Brötchen bei 50 Cent - ein Tafelbrötchen. Die „Wiedis“ kosten im „5er-Angebot“ auch nur 50 Cent, einzeln jedoch 60 Cent.

Und wie sieht es mit der Brezel aus? Während sich die Bäckereien Maurer und Emil Reimann mit 95 Cent pro Brezel etwa in der Mitte einreihen, kostet die Brezel in der Bäckerei Wiedmaier bereits einen Euro, eine Butterbrezel kostet 1,50 Euro. Aber auch hier wirbt man mit einem Angebot: Fünf Brezeln kosten vier Euro, was bedeutet, dass eine Brezel „nur“ 80 Cent kosten würde. Das Verständnis der Kunden sei größtenteils da, jedoch „merken wir einen Rückgang der Durchsätze bei Konditoreiwaren, zum Beispiel bei Kuchen und Torten“, so Miriam Brauchler von der Bäckerei Wiedmaier. Weitere Preiserhöhungen seien zurzeit nicht geplant. „Wir hoffen auch, dass die Kostenspirale beispielsweise beim Mehl oder Strom ihr oberes Ende nun erreicht hat.“

Ob demnächst wieder eine Erhöhung ansteht, kann auch Tobias Maurer, Geschäftsführer der Bäckerei Maurer, nicht voraussagen. „Das wäre Spekulation“, sagt er. Es sei davon abhängig, wie sich die Lage auf dem Rohstoffmarkt und auf dem Energiemarkt entwickle. Er macht auf einen weiteren Faktor aufmerksam, der die Brezelpreise steigen lässt. „Jede Brezel wird von Hand geschlungen“, sagt er. Und da in allen Filialen täglich 18.000 Brezeln hergestellt werden, wird viel Arbeitskraft benötigt. Aktuell kostet die Brezel in einer Maurer-Bäckerei 95 Cent, eine Käsebrezel 2,10 Euro.

Von insgesamt 43 Maurer-Filialen liegen allein drei in der Schorndorfer Innenstadt. In der jüngsten Vergangenheit wurden die Löhne für die Mitarbeiter zweimal erhöht, sagt Tobias Maurer. Die Kunden würden entspannt auf die Preiserhöhungen reagieren, so der Geschäftsführer. „Es gab keine negative Rückmeldung.“

Ab 1. März Preissteigerung

Bei der Bäckerei Schöllkopf, die unter anderem eine Filiale in der Welzheimer Straße in Schorndorf betreibt, kostet das Tafelbrötchen derzeit noch 55 Cent. „Wir verwenden dafür nur Weizenmehl aus der Region von der Heimatsmühle aus Aalen“, lässt Andreas Schöllkopf wissen. „Bei uns kostet eine Butterbrezel aktuell 1,60 Euro - der Preis steigt ab 1. März auf 1,70 Euro, ohne Butter von 90 auf 95 Cent.“

Bei Tafelbrötchen und Brezeln habe man einen Staffelpreis, so dass „Familien, die größere Mengen kaufen, entlastet werden“. Die Kunden würden die Preiserhöhungen akzeptieren. „Alle Kosten können und trauen wir uns auch nicht an die Kunden weiterzugeben, da tendenziell weniger Kunden mehr bezahlen sollen“, so Schöllkopf. „Wir brauchen höhere Preise, da, wie allen bekannt ist, die Rohstoff- und Energiekosten deutlich gestiegen sind. Bei den Mitarbeitern hatten wir im letzten Jahr zwei Lohnrunden, zudem wurde der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht. Trotz allem sehen wir auch Chancen, erfolgreich am Markt bestehen zu können.“

Ein Blick in die Bäckerei Hetzinger zeigt auf: Das Tafelbrötchen kostet 50 Cent, die Butterbrezeln liegen bei 1,70 Euro und die Brezel ohne Butter bei 90 Cent. „Die Kunden haben sehr wohl Verständnis für die Preiserhöhungen, die ja aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der Rohstoffpreise leider unumgänglich sind“, so Manfred Hetzinger. Bei ihm sei es nicht geplant, die Preise in den nächsten Monaten in diesem Umfang wie zuletzt zu erhöhen. „Es zeichnet sich auch schon eine gewisse Beruhigung der Rohstoffpreise ab.“