Wer in Schorndorf eine Wohnung sucht, weiß wie schwer das sein kann und wie hoch die Mieten oft sind. Was aber darf eine Wohnung im Vergleich mit anderen Wohnungen tatsächlich kosten? Diese Frage beantwortet in Schorndorf der neue Mietspiegel, der Mietern und Vermietern bei der Miete Sicherheit und Transparenz bieten soll. Aktuell liegt die maximale Netto-Basismiete in Schorndorf bei 12,53 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen zwischen 25 und 30 Quadratmetern ab Baujahr 2017, die niedrigste