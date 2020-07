Es hört nicht auf mit dem Vandalismus in der Stadt, sondern wird immer schlimmer: In der Nacht auf Donnerstag (09.07.) sind vermutlich mehrere Täter in den Werkraum der Rainbrunnenschule eingedrungen und haben im Foyer nicht nur mehrere Scheiben und Möbel zertrümmert und sonstige Gegenstände zerstört, sondern anschließend auch noch versucht, ein Pflanzgefäß und eine Schmutzfangmatte in Brand zu setzen.

Dass sich das Feuer ausbreitet und erheblichen Schaden am Gebäude verursacht, wurde