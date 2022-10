Ratten in Schorndorfer Kita im Hammerschlag: Was macht der Kammerjäger?

Wanderratten leben in der Kanalisation, sie vermehren sich rasend schnell und fressen alles - in der Not sogar sich gegenseitig. Für Menschen sind sie gefährlich, weil sie Krankheiten übertragen können, unter anderem das Hantavirus, Borrelien, Salmonellen und Toxoplasmose. Als in der Kita Spatzennest und im Jugendzentrum Hammerschlag eine Ratte gesichtet und Spuren weiterer Ratten entdeckt worden waren, wurden die beiden Einrichtungen vergangene Woche deshalb sofort geschlossen. Für die Kinder und Jugendlichen wurden Ausweichquartiere gefunden – seitdem sind die Räume verwaist. Wo normalerweise Kindergartenkinder toben und Jugendliche Kicker spielen, zog der Kammerjäger ein. Wir haben ihn auf seinem Weg durch das Gebäude im Hammerschlag begleitet.

Morgens um halb zehn vor der Tür zum Juze. Schädlingsbekämpfer Alexander Steiner (32) steht vor dem Hammerschlag, seine Hände stecken in hellblauen Handschuhen. Nicht immer ist es appetitlich und gesund, was er als Schädlingsbekämpfer anfassen und sehen muss. Wenn Hausbesitzer oder Kommunen ein Problem mit Schädlingsbefall haben, ist er zur Stelle, hilft bei Befall „von der Milbe bis zum Marder“. Beim Hammerschlag geht er von einer Rattenpopulation von sechs bis zehn Tieren aus, sechs hat er schon erwischt.

Ratten können sogar Toilettendeckel öffnen

An diesem Morgen ist er dort zum dritten Mal in Aktion, es wird darum gehen, ob es in den beiden Einrichtungen noch weitere Nager gibt. Vier Metallboxen mit Rattenköder hat er im Außenbereich aufgestellt, im Innern kindersichere Plastikboxen. Beim Hammerschlag habe man’s mit Wanderratten zu tun, die normalerweise in der Kanalisation leben, erklärt er. Und gibt gleich den ersten Rat: „Spülen Sie keine Essensreste ins Klo runter.“ Andernfalls könnten Ratten angezogen werden, die durch die Toilette in die Wohnung eindringen. „Ich habe da aktuell zwei Fälle“, berichtet er. Bei einem Laden in Schondorf und in einer Wohnung im dritten Stock in Grunbach sei ein Tier durch die Toilette in die Innenräume geraten. Ratten, erklärt er, könnten nicht nur klettern und Treppen überwinden, sondern auch gut schwimmen und tauchen – und sogar von innen einen Klodeckel aufdrücken. Bei neuen Häusern würden im Kanal Klappen eingebaut, die vor Ratten schützen sollen. Rattenschutzklappen für WCs können nachgerüstet werden.

Ratten können Wände durchfressen

Vom Außenbereich beim Hammerschlag geht es durch ein Getränkelager und die Räume des Jugendzentrums und dann hinauf in den Kindergarten. Überall werden die Köder auf Rattenspuren untersucht. In einer Box findet Steiner noch Fraßspuren, die anderen sind sauber. In der Kita Spatzennest könnte die Ratte auch durch die offene Tür reingekommen sein, wie es immer wieder auch bei offen stehenden Terrassentüren in Privatwohnungen der Fall sei. Ratten, sagt Steiner, dringen seltener als Mäuse in Häuser ein, verursachten aber größeren Schaden. „Die fressen sogar Wände durch.“ Für einen Schädlingsbekämpfer gehe es immer darum, die unliebsamen Tiere nicht nur aus den Häusern zu entfernen, sondern – sofern es welche gibt - auch die Löcher zu verschließen, durch die sie eindringen konnten. Ratten in Kindergärten sind aus Sicht des Kammerjägers übrigens nicht ungewöhnlich. „Das ist mein 50. Kindergarten“, sagt er. Die Stadt Schorndorf habe gut reagiert, die Kita sofort geschlossen und die Ratten bekämpft. „Rattenbefall“, sagt er, „kommt in den besten Familien vor.“

Bettwanzen reisen mit dem Urlaubskoffer mit

Während sich die Nager in der Kanalisation unter unseren Städten wohlfühlen und sich manchmal munter ausbreiten, werden andere Schädlinge aus dem Urlaub mitgebracht. Gerade jetzt, nach den Ferien, mehren sich bei den Schädlingsbekämpfern Fälle von Bettwanzen, die im Koffer aus den Urlaubsländern mitgereist sind. Die Bekämpfung von Wanzen sei besonders langwierig, erklärt Steiner, weil nicht nur die ausgewachsenen Tiere, sondern auch deren Eier und Larven mit unterschiedlichen Maßnahmen bekämpft werden müssen. „Man muss alles auseinandernehmen, mehrere Schritte sind wichtig.“

Manche Schädlinge sind nur eingebildet

Alexander Steiner kennt viele Schädlinge, meist wird er aber wegen Wespen und Ameisen, Mäusen und Ratten oder eben auch Bettwanzen in die Häuser gerufen. Nach einem Schulpraktikum entdeckte der 33-Jährige seine Faszination für den Beruf und fand schnell einen Ausbildungsplatz als Kammerjäger. Nach seiner Ausbildung bei der Firma Kofler in Fellbach wechselte er zu einem Unternehmen nach München. Seit Anfang 2021 ist Steiner selbstständiger geprüfter Schädlingsbekämpfer. Begegnet sei ihm in seinem Job schon ziemlich vieles: auch Leute, die ihn wegen Kopfläusen oder eingebildeter Schädlinge kommen lassen.

Kinder und Jugendliche im Ausweichquartier

Im Kindergarten Spatzennest ist seine Arbeit nun fast beendet. Noch eine Aktion, meint er, dann sei die Sache abgeschlossen. Bis dahin sind die Kinder in ihrem Ausweichquartier in Schornbach gut untergebracht, auch für die Jugendlichen wurden andere Räume gefunden. Erst wenn der Rattenbefall komplett gelöst ist, wird die Stadt eine Rückkehr ermöglichen. Aktuell, heißt es seitens der Stadt, gehe man von einer Übergangslösung von drei bis vier Wochen aus.