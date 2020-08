Seit 65 Jahren wohnt Sigrid Hofer schon an der Kastellstraße in Haubersbronn, ein Rattenproblem haben sie und ihr Mann aber erst seit diesem Frühjahr: Seitdem huscht immer wieder eins der ekelhaften Nagetiere an ihrem Gartenmäuerchen entlang oder wagt sich bis in den Gemüsegarten hinein und lässt sich die Tomaten direkt von den Sträuchern schmecken. Mit den beiden Rattenfallen im Beet hatte das Ehepaar bislang nur einmal Glück: In der Regel schlecken die Biester nur frech das Nutella raus