Still ruht der Ziegeleisee – es ist schon irgendwie traurig. In der jüngsten Hitzeperiode durften wegen der Corona-Bestimmungen nur rund 400 Personen in Ziegeleiseebad. Etliche Bade-Freunde bekamen keine Tickets mehr. Und jetzt, wo ganz ohne Zeitfensterbuchungen 2000 Badegäste ins Freibad dürften, ist es kalt und nass und gar nicht einladend. Obwohl: Das Wasser im Ziegeleisee hat noch immer angenehme 22 Grad, weiß Bäderbetriebsleiter Jörg Bay zu berichten.

Der nimmt’s gelassen, dass