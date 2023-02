Rekordjahr für die Stadtbücherei Schorndorf: Was leihen Menschen dort gerne aus

„Endlich wieder Normalbetrieb!“ lautet das Fazit für das Jahr 2022 von Bibliotheksleiterin Marianne Seidel. „Und ein Rekordjahr in der Kooperation mit Kindergärten und Schulen“, stellt ihre Stellvertreterin Julia Terber fest.

Seit April 2022 konnten Bibliotheken wieder ohne jegliche Einschränkungen besucht werden. Alle 150 Veranstaltungen und Führungen fanden wie geplant statt. Die gezielte Leseförderung ist laut ihrem Bibliothekskonzept eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtbücherei.

Regelmäßiges Vorlesen stärk Kinder

Der Vorlesemonitor der Stiftung Lesen zeigte 2022 unter anderem, dass 39 Prozent der 1- bis 8-jährigen Kinder selten oder nie vorgelesen wird. Das sei ein Problem, denn Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben besonders gute Startchancen. Sie haben früh einen größeren Wortschatz, lernen leichter lesen, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten, so die Stiftung Lesen.

Deshalb lädt die Stadtbücherei systematisch alle Schorndorfer Kindergärten und Schulen zu Projekten ein. Sie bauen aufeinander auf und vermitteln den Kindern jeweils altersgemäße, an ihre Entwicklung angepasste Kenntnisse. 2022 konnten sie nach zweijähriger Pause wieder komplett stattfinden. Mit 87 Einführungen war die Stadtbücherei so gut wie ausgebucht. 1.400 Kinder und Jugendliche lernten die Stadtbücherei kennen.

Im Rahmen eines von der Deutsche-Telekom-Stiftung geförderten Projektes entwickelten die Mitarbeiterinnen neue Klassenworkshops für die weiterführenden Schulen. Diese verbinden die Themen MINT und Nachhaltigkeit. Die Teilnehmenden erwarben naturwissenschaftliches Wissen bezüglich ihrer eigenen Lebensführung.

Larissa Marcuccitti, die das Projekt federführend betreut, erinnert sich gerne an positive Rückmeldungen: „Das war der beste Unterricht, den wir seit Corona erlebt haben“, lautete das schönste Kompliment.

Nachhaltigkeit als zentrales Thema

Nachhaltigkeit erstreckte sich als Jahresthema auf die ganze Stadtbücherei. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 wurden in acht Ausstellungen mit Plakaten und passenden Medien in der Bibliothek präsentiert. Die erste Ausstellung befasst sich mit den Zielen „Keine Armut“ und „Kein Hunger“.

In Kooperation mit der Tafel Schorndorf sammelte die Stadtbücherei Lebensmittelspenden. Gleichzeitig rief die Stadtbücherei eine Saatgutbibliothek zum Verleih samenfesten Saatguts ins Leben, die von den Bürgerinnen und Bürgern bestückt wurde. Dritter Bestandteil waren thematisch abgestimmte Kinderveranstaltungen mit Mitmachcharakter. Am Welttag des Buches gestalteten Kinder beispielsweise ein interaktives E-Book.

1000 neue Kunden

Im Ausleihbetrieb näherten sich die Zahlen dem Niveau vor der Pandemie an. 2020 war das Ergebnis besser als 2019 gewesen. 2021 sorgten die Einschränkungen der Corona-Verordnung für einen Einbruch der Besucher- und Ausleihzahlen. 2022 kamen 53 500 Besucher und Besucherinnen in die Stadtbücherei. Es konnten fast 1000 neue Kunden gewonnen werden.

Insgesamt nutzten 4100 Menschen die Bibliothek mit einem eigenen Leseausweis. Sie tätigten 212.000 physische und 43.000 digitale Entleihungen. Besonders häufig entliehen wurden Kindermedien. Ausleihrenner sind unverändert Tonie-Hörspiel-Figuren, gefolgt von Kinder-CDs, Bilderbüchern, Gesellschaftsspielen sowie Spielen für die Switch-Konsole.

5000 neue Titel in 2022 gekauft

Selbstverständlich wird auch weiterhin gelesen. 75 Prozent der Ausleihen betreffen Printmedien. Insgesamt besaß die Stadtbücherei zum Jahresende 46.000 physische Medien. Auf Aktualität und Attraktivität der Medien legt die Stadtbücherei großen Wert. 96 Prozent der Romane und 78 Prozent der Sachbücher sind maximal zehn Jahre alt und jünger. 2022 wurden gut 5000 neue Titel gekauft.

Als einziger Teilort verfügt Weiler über eine Ortsbücherei. Sie befindet sich im Rathaus Weiler und hat am Donnerstagnachmittag geöffnet. Der Medienbestand umfasst 5700 Titel. Etwa 50 Prozent sind Kinder- und Jugendbücher, knapp 40 Prozent Romane für Erwachsene. Die restlichen zehn Prozent entfallen auf Kinder-CDs, DVDs und Tonie-Figuren. Diese sind natürlich auch in Weiler der Ausleihrenner. An 38 Öffnungstagen kamen 1500 Besucher, das sind fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eine Erfolgsgeschichte ist das digitale Lesen. 2012 begannen die öffentlichen Bibliotheken im Rems-Murr-Kreis mit dem Verleih von E-Books, E-Audios sowie digitalen Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften. Das Angebot der sogenannten Onleihe über die Firma Divibib startete mit 3000 Titeln. Inzwischen listet www.onleihe.de/rems-murr 32.000 Titel.

286.000 Entleihungen wurden verzeichnet. Etwa zehn Prozent der Schorndorfer Bibliothekskunden nutzten ausschließlich digitale Medien aus der Onleihe. Die Anzahl der digitalen Ausleihen blieb auf dem Niveau des Vorjahres. Das Filmstreaming-Angebot www.filmfriend.de nutzten über 300 Menschen, die sich insgesamt 2300 Filme und Serienfolgen ansahen.

Pläne für Neubau vorangeschritten

Am 7. April 2022 fiel für die Stadtbücherei eine wichtige Entscheidung: Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich für den Bau einer neuen Stadtbibliothek am Spitalhof auf dem Archivplatz aus. Seitdem sind die Planungen weiter vorangeschritten. Nach der SchoWo wurde das Gebäude leergeräumt.

Im August war es kurzzeitig von einem Bauzaun umgeben, während eine Fachfirma Decken- und Wandverkleidungen entfernte. Anschließend wurde es von innen auf neuestem Stand der Technik vermessen. Experten analysierten die Wand- und Fußbodenaufbauten.

Bestbieter: Schatz Projectbau

An den aktuellen Planungen sind neben Architektinnen und Architekten die Ingenieure verschiedener Fachrichtungen beteiligt. Sie erarbeiteten Lösungen in den Bereichen Statik, Brandschutz, technische Gebäudeausrüstung und Bauphysik. Am 22. November 2022 fand die Vertragsunterzeichnung mit dem Generalübernehmer, der Firma Schatz Projectbau GmbH, statt.

Das Schorndorfer Unternehmen war nach einer europaweiten Ausschreibung als Bestbieter hervorgegangen. Bis Ende April 2023 soll die Baugenehmigung vorliegen.

Neue Bücherei - ein echter Gewinn

Im Juni, so der Plan, will die Firma Schatz mit dem Neubau beginnen. Zu dem Zeitpunkt ist die Stadtbücherei dann seit 70 Jahren im sogenannten Gemeinschaftshaus am Stadtpark untergebracht. Die Freude auf den Neubau ist deshalb groß. Marianne Seidel ist sich sicher, dass er für die Bevölkerung ein wirklicher Gewinn sein wird: „Das Angebot öffentlicher Bibliotheken hat sich über die Jahrzehnte enorm verändert. Es ist zeitgemäß, dass Menschen in ihrer Bibliothek einen Ort der Begegnung und ein ansprechendes Ambiente mit moderner Ausstattung vorfinden.“ Der komplette Jahresbericht steht unter www.stadtbuecherei-schorndorf.de zur Verfügung.