Remstalstuben Schorndorf: Farbanschlag nach AfD-Stammtisch – Antifa bekennt sich

10.000 Euro Sachschaden, mit roter Farbe beschmierte Wände, Fenster, Tische und Stühle auf der Außenterrasse sowie zwei eingeschlagene Fensterscheiben: schon wieder Vandalismus in den Remstalstuben in der Lutherstraße. Im November 2020 hatte Wirt Rüdiger Unverdruss schon einmal rote Farbschmierereien zu beklagen. Damals gab es ein Bekennerschreiber der Antifa auf einer einschlägigen Plattform im Internet und davor mehrfach Demonstrationen vor den Remstalstuben, weil sich die AfD hier zu ihren Stammtischen treffen konnte.

Ob die Antifa wieder verantwortlich ist für die Farbschmierereien und die eingeschlagenen Scheiben, kann die Polizei noch nicht abschließend bestätigen: Doch da es ein Bekennerschreiben im Internet gibt, das dem Wirt und der Polizei vorliegt, „ist zu vermuten, dass die Tat aus Kreisen der Antifa begangen wurde“, sagt Polizeisprecher Rudolf Bihlmaier. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittle auch der Staatsschutz.

Grund für den Farbanschlag war, wie schon vor drei Jahren, ein AfD-Stammtisch. Nachdem die Veranstaltung, die eigentlich am Mittwoch, 22. März, in der Gaststätte Talaue in Birkmannsweiler hätte stattfinden sollen, nach Protesten des Bündnisses „Zusammen gegen Rechts“ abgesagt wurde, ist die AfD offenbar nach Schorndorf ausgewichen: Unter einem seinen Mitarbeitern unbekannten Namen sei die Reservierung vor zwei Wochen erfolgt, sagt Unverdruss. Er selbst will erst am Abend erfahren haben, dass die AfD bei ihm zu Gast ist.

Wirt zeigt sich unbeeindruckt

Einen Unterschied hätte das für ihn aber nicht gemacht: Schon beim ersten Farbanschlag im November 2020 betonte er, dass er sich von niemandem sagen lasse, wer in seinem Lokal zu Gast sein darf und wer nicht. In den vielen Jahren als Wirt habe er schon manchen Menschen Hausverbote erteilt – nie aber aus politischen Gründen. Da müsse sich schon jemand richtig danebenbenommen haben. Als Wirt, sagte er, sei er parteilos. Von dem neuesten Farbanschlag gibt er sich unbeeindruckt – auch wenn er ihn als „feige“ bezeichnet: Den Sachschaden habe er seiner Versicherung gemeldet. „Wenn das jemandem schadet“, so Unverdruss, „dann meinen Mitarbeitern.“ Die habe der Vandalismus teils ziemlich erschreckt.

Die Gaststätte in der Lutherstraße wurde nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr mutwillig beschädigt – offenbar von mehreren Personen, die über die Außentreppe auf die Terrasse im ersten Stockwerk gelangt sind und dort rote Farbe versprüht haben. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, denen zur Tatzeit am Tatort oder auch im weiteren Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter ) 07361/5800 in Verbindung zu setzen.