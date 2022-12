Restaurant „Concept L“ in Schorndorf schließt: Familie Liakou hört nach 40 Jahren in der Gastro auf

Hinter dem „Concept L“ in Schorndorf steht nicht nur die Familie Liakou, sondern vor allem deren Leidenschaft zu Gastronomie und einer feinen griechisch-mediterranen Küche mit schwäbischen Einflüssen. 2013 haben sie ihr Restaurant in der Hetzelgasse 9 in Schorndorf eröffnet. Zum 1. März 2023 läuft der Zehn-Jahres-Vertrag aus – und fest steht: Ekaterini, genannt Katja, und Trifon Liakou werden ihn nicht verlängern. Sich noch einmal für mindestens fünf Jahre festzulegen, das wollten die beiden mit ihren 59 und 66 Jahren nicht. „Das Leben zu zweit genießen“, Deutschland und auch Griechenland besser kennenlernen – das ist ihr Plan. „Es gibt 3000 griechische Inseln“, sagt Katja Liakou, „ich kenne drei.“

40 Jahre in der Gastronomie, lange Zeit mit Sieben-Tage-Wochen – für die Liakous ist die Zeit reif für den Abschied: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt Katja Liakou und erinnert sich noch gut an die Anfänge: Am 7. Juli 1982 haben sie und ihr Mann das legendäre Wanderstüble im Aichenbach übernommen. Damals habe es in Schorndorf kaum Kneipen für junge Leute gegeben, erzählt Liakou. Die beiden waren damals 19 und 26 Jahre jung – und haben bald mitten im Wohngebiet einen beliebten Treffpunkt für Handballer, Dart- und Schachspieler geboten. Am Buchenweg wohnen Katja und Trifon Liakou noch heute. Gastronomisch war dort aber Schluss, als die Kreisbau das vierstöckige Gebäude renoviert hat.

Fünf Jahre im Oskar-Frech-Bad: Rostbraten und Gyros

Im März 2008 eröffnete sich die Chance, im neuen Oskar-Frech-Bad die Gastronomie und im Ziegeleibad den Kiosk zu übernehmen. Und auch hier haben Liakous Maßstäbe gesetzt: Mit zwei Köchen und insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sie von Anfang an mehr als Pommes und Saitenwürstle geboten. Auf der Speisekarte, die nicht nur Badegäste begeistert hat, standen Rostbraten, Maultaschen und „Katjas Klassiker“, den es schon in der kleinen Küche im Wanderstüble gab: Gyros mit Pita und selbst gemachtem Zaziki. Weil sie sich mit den Stadtwerken nicht über eine Verlängerung des Fünf-Jahres-Vertrags einigen konnten und sich gleichzeitig die Möglichkeit ergab, das ehemalige Rossini in der Hetzelgasse zu übernehmen, wagten sie einen Neuanfang. Genau an der Stelle, wo – bei Toni – seit den 1970er Jahren Schorndorfs erste Pizzeria zu finden war.

Weil sie kein griechisches Grillhaus, sondern eine Kochstube eröffnen wollte, wie die Oma sie schon hatte, haben sich die Liakous bewusst gegen einen griechischen Namen für ihr Restaurant entschieden. Mit „Concept L“ haben sie dann nicht nur den Anfangsbuchstaben ihres Familiennamens untergebracht, sondern auch, dass hinter ihrem Konzept Leidenschaft zur Gastronomie und Liebe zu den Produkten steht. Dazu gehörten von Anfang an durchgängige Öffnungszeiten von 11.30 bis 21 Uhr, um ihre Gäste dann bewirten zu können, wenn sie Hunger haben – „und das ist nun mal ganztägig“, sagt Katja Liakou. Dass das Konzept aufging, hat sich für die Familie spätestens mit der Corona-Pandemie gezeigt: Mit dem ersten Lockdown haben sie einen Liefer- und Abholservice eingerichtet. Dazu kamen, sagt die 59-jährige Wirtin, „tolle Gäste, die uns gut unterstützt haben“. Die staatlichen Corona-Hilfen, die sie bekommen haben, müssen sie zurückzahlen: Im „Concept L“ lief’s auch in der schlimmsten Krise zu gut.

Kein Vergleich zu ihren ersten Monaten in der Hetzelgasse: Damals war Schorndorfs malerischste Ecke eine einzige Baustelle. „Wir hatten hier venezianische Verhältnisse“, sagt Katja Liakou und erinnert sich noch mit Schrecken an die offenliegenden Kanäle und den versperrten Zugang zum Restaurant. Doch mit der Zeit hat sich’s in der Stadt rumgesprochen, dass hier in ausgesprochen freundlicher Atmosphäre feine mediterrane Speisen auf den Tisch kommen. Auf der aktuellen Speisekarte etwa stehen zur Auswahl: Lammragout aus dem Ofen mit Okraschoten und Salzkartoffeln, Kaninchen-Stifado mit selbst gemachtem Kartoffelpüree, Auberginen-Kartoffel-Auflauf mit Rinderhack und Feta sowie Fischteller mit Linsensalat.

Mit 17 Jahren in der Kantinen-Küche der Firma Bauknecht kochen gelernt

Mann und Sohn arbeiten im Service. Wenn’s eng wird, springt auch die Tochter ein – und Katja Liakous Reich ist die Küche. Die Koch-Leidenschaft, erzählt sie, hat sie von ihrer Großmutter geerbt. Richtig kochen gelernt hat sie aber in der Kantine der Firma Bauknecht. Obwohl sie erst mit elf Jahren ihren Eltern aus dem Nordwesten Griechenlands nach Schorndorf folgen konnte und in der internationalen Klasse Deutsch lernen musste, hat sie am Ende die Schule mit einem Einser-Schnitt abgeschlossen. Eine Ausbildung konnte sie Anfang der 1980er dennoch nicht machen. Ihr Mann, der gerade aus Griechenland gekommen war, hatte noch keine Aufenthaltsgenehmigung und durfte nicht arbeiten. Also musste sie das Geld verdienen und ging zum Schorndorfer Waschmaschinen-Hersteller: Weil sie mit 17 Jahren nicht ans Band durfte, kam sie in die Großküche.

Nach zehn erfolgreichen Jahren im „Concept L“ sucht die Familie jetzt einen geeigneten Nachfolger, der ihr Konzept guter Speisen in der Hetzelgasse weiterführt. Daran ist, sagt Katja Liakou, auch dem Vermieter gelegen. Ende Januar, spätestens Ende Februar soll für sie Schluss sein. „Wir werden dann Pendler“, kündigt die 59-Jährige an: Obwohl sie in Schorndorf wohnen bleiben, werden sie immer wieder in Griechenland sein und sich mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen.