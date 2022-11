RS-Virus: Schorndorfer Kinderarzt Dr. Brügel kann nicht mal Mittagspause machen

Die Zahl der Atemwegserkrankungen bei kleinen Kindern steigt rapide an. Kindermediziner und Kliniken in Deutschland warnen deshalb vor einer Überlastung der Gesundheitsversorgung. In den Kitas häufen sich derweil die Krankheitsfälle. Einer, der diese Krankheitswelle schon vor einigen Wochen kommen sehen hat, ist Kinderarzt Dr. Ralf Brügel. Und auch wenn die meisten Kinder nicht schwer krank sind: Das Wartezimmer ist brechend voll. Der Kinderarzt erklärt, warum das RS-Virus trotzdem nicht allzu gefährlich ist.

Mehr kranke Kinder, aber keine schweren Verläufe

Die Kinderarztpraxis von Dr. Ralf Brügel ist jeden Tag gut besucht. Doch in letzter Zeit ist in der Schillerstraße 63 besonders viel los. Allein am Montag habe er gemeinsam mit seinen beiden Kolleginnen 270 Kinder in der Sprechstunde gehabt. Hinzu kommen viele Rückrufe und Anfragen per E-Mail. „Es gibt hier zurzeit keine Mittagspause“, berichtet der Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis. Er und sein Praxis-Team machen ordentlich Überstunden.

Dass es zu vielen Infektionen bei Kindern kommt, hatte Dr. Ralf Brügel bereits vor sechs Wochen im Gespräch mit den Schorndorfer Nachrichten vorhergesagt. Bereits seit Ende August seien ungewöhnlich viele Kinder mit Atemwegsinfekten in seinem Wartezimmer gesessen. Schon damals ist das RS-Virus auf dem Vormarsch gewesen. Nun greift die Krankheit so richtig um sich.

Die Berichte darüber machen vielen Eltern von Kleinkindern Angst. Doch der Mediziner versucht, die Gemüter zu beruhigen, und rät dazu, entspannt zu bleiben: „Es sind keine anderen Viren im Umlauf als sonst auch, und die Verläufe sind auch nicht schwerer.“ Es gebe lediglich mehr kranke Kinder auf einmal als üblich. Die Verläufe seien in aller Regel harmlos. „Kranksein und Atemwegsinfekte gehören zum Kindsein. Wir müssen wieder weg von dem angstgeprägten Blick auf Krankheiten bei Kindern.“

Vielmehr sollen Eltern ihre Kinder gut beobachten. Ein Kind, das normal trinkt, das sich für seine Umgebung interessiert, ein Buch anschauen oder spielen möchte, ist nicht kritisch krank. „Auch wenn es hustet, auch wenn es Fieber hat“, merkt Dr. Brügel an.

Doch ist es sinnvoll, angesichts der Krankheitswelle zum Beispiel in Kitas wieder Masken zu tragen? „Um Gottes willen, nein“, meint Dr. Ralf Brügel. Das wäre zum einen nicht kindgerecht. „Zum anderen würde man die Infekthäufung einfach nur in den nächsten oder übernächsten Winter verschieben.“ Dass immer mehr Kinder krank zu Hause bleiben müssen, bestätigt auch Markus Weiß, städtischer Fachbereichsleiter Kindertagesstätten. Das sei im Herbst aber üblich.

Berufsverband macht Politik verantwortlich

Doch Kindermediziner haben nicht nur wegen der vielen Krankheiten alle Hände voll zu tun. Die Versorgungslage im Rems-Murr-Kreis ist dramatisch. Ralf Brügels Meinung nach gibt es auch in Schorndorf selbst definitiv zu wenig Kinderärzte. Die Situation in den Kinderkliniken und ambulanten Praxen bemängelt auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ). Kranke Kinder würden in Kliniken wegen Überbelegung abgewiesen, Kinderarztpraxen würden Aufnahmestopps verhängen.

Grund dafür sind laut BVKJ aber nicht die vielen Infekte, sondern politisches Versagen. Jede Praxis muss sich um immer mehr Patienten kümmern. Das sorgt für mehr Aufwand bei vergleichsweise wenig Lohn. „Lange und stressige Arbeitstage bei fehlenden finanziellen Anreizen und damit auch fehlender gesellschaftlicher Wertschätzung führen heute schon dazu, dass wir keine Nachfolger/-innen mehr für freie Praxissitze finden“, teilt der BVKJ mit.