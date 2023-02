"Sag die Wahrheit": Schorndorfer Michael Antwerpes und sein Spaß an der Rateshow

Shows, Quizsendungen und Ratespiele kommen und gehen im Fernsehen. Seit vielen Jahren erfolgreich ist dagegen die Rateshow „Sag die Wahrheit“. 2003 übernahm der SWR die Show, seitdem wird sie vom Schorndorfer Michael Antwerpes moderiert. Zum 20-jährigen Bestehen haben wir ihn gefragt: Was steckt hinter dem Format, woher kommen die Kandidaten und welche Folgen waren besonders erfolgreich?

Das Prinzip ist einfach, birgt aber eine Menge Situationskomik: Drei Kandidaten oder Kandidatinnen behaupten, dieselbe Person zu sein, ein außergewöhnliches Hobby oder einen besonderen Beruf zu haben. Ihnen gegenüber sitzt ein vierköpfiges Rateteam, das mit wenigen Fragen rausfinden muss, welcher der drei die Wahrheit sagt. Am Ende steht der Richtige auf, denn nur einer ist echt, die anderen sind Fakes und müssen erkannt werden. Klingt easy? Ist es nicht unbedingt, wenn alle drei Insiderwissen haben, alle Fragen gekonnt retournieren und dem Rateteam in die Augen schauen, als könnten sie kein Wässerchen trüben.

Brotexperte, Souffleuse und Turmuhrbauer

Ob Warenretter oder Wakeboarder, Tauzieherin oder Brotexperte, Souffleuse, Turmuhrbauer oder Rennärztin bei Formel 1: Im Laufe der Zeit saßen viele interessante Kandidaten und Kandidatinnen vor dem Rateteam. Wer mitmachen will, kann sich bei der Kölner Partnerfirma Ufa Show & Factual bewerben, auf die Menschen und deren Geschichten stoßen die Quizmacher laut Michael Antwerpes immer wieder aber auch im Internet oder einfach nebenher: „Die Themen müssen ja auch nicht spektakulär sein. Auch ganz Alltägliches wie altes Handwerk interessiert.“ Fast noch wichtiger als die „echten“ sind die Fake-Kandidaten, die sich überzeugend als eine andere Person ausgeben müssen. Nur wenige „Schwindler“ bewerben sich Antwerpes zufolge, die meisten kämen über die Partnerfirma Ufa Show & Factual. Weil nicht jeder geeignet ist, gebe es vor dem Zuschlag ein kurzes Video-Casting. „Bisher hat das gut funktioniert“, sagt Antwerpes.

"Ich bin die Mutter des Moderators"

Damit die Fake-Kandidaten gut vorbereitet in die Sendung gehen können, erhalten sie zwei Wochen vor der Sendung Infos über den Beruf, das Hobby oder die Geschichte des echten Kandidaten. Am Vorabend reisen alle an und können sich untereinander kennenlernen, bevor ihnen die Jury am nächsten Tag auf den Zahn fühlt. Und die Trefferquote? „Die liegt bei 60 zu 40“, erzählt Michael Antwerpes. Manchmal lande die gesamte Jury beim Falschen, manchmal seien aber auch alle Teammitglieder von der richtigen Person überzeugt. Wie bei der 100. Sendung, als drei Damen auftraten und behaupteten, die Mutter des Moderators zu sein. Alle tippten auf die echte Mutter. „Aber die Ähnlichkeit war auch unverkennbar“, räumt Antwerpes ein.

Produziert wird viermal im Jahr

Produziert wird viermal im Jahr an jeweils drei Tagen, ausgestrahlt jeden Montag im dritten Programm. „Vor der Sendung unterhalte ich mich mit allen Kandidaten“, erzählt der Moderator. Wichtig für Antwerpes, der ansonsten Sportsendungen moderiert, sind die fest planbaren Termine, Kollisionen mit dem Sport gebe es keine. Er selbst hat die Lust am Format auch nach 20 Jahren nicht verloren. Routine entstehe schon deshalb nicht, weil es immer wieder neue Geschichten und unvorhersehbare Wendungen gebe. „Der Rahmen bleibt gleich, aber der Rest ist immer wieder neu.“

„Ich bin der Sohn des Moderators“

20 Jahre alt ist das Format, angesichts der guten Quoten ist ein Ende noch lange nicht in Sicht. „Die Fans müssen sich nicht sorgen“, sagt Antwerpes. 669 Sendungen wurden in den vergangenen Jahren gedreht - doch an eine Sendung werden sich treue Fans vermutlich noch erinnern: Bei der 500. Folge behaupteten die drei Kandidaten, der Sohn des Moderators zu sein. Das Rateteam schlug sich wacker, doch am Ende standen zur Verblüffung des Teams nicht einer, sondern zwei auf. Was sie nicht wussten: Antwerpes hat Zwillinge.

Info

Das Format „Sag die Wahrheit“ ist weltweit erfolgreich. Das amerikanische Original „To Tell The Truth“ startet erstmals 1956 in den USA im Programm von CBS und ist in weiteren Ländern auf Sendung. Seit 1959 wird auch in Deutschland geflunkert. Die Rateshow läuft mit Pausen bis 1995 im Ersten und später auch in verschiedenen Dritten. 2003 kehrt „Sag die Wahrheit“ im SWR-Fernsehen auf die deutschen Fernsehschirme zurück. Der SWR produziert die Rateshow in seinen Studios in Baden-Baden zusammen mit der lizenzgebenden Kölner Produktionsfirma Ufa Show & Factual, die zur FremantleMedia gehört, einem der größten internationalen Produzenten von Entertainment-Formaten. (Quelle SWR)