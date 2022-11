Schüsse auf Tattoo Studio in Schorndorf: Durchsuchungen bei Tatverdächtigen

In der Nacht zum 9. November war in der Schorndorfer Innenstadt eine Schaufensterscheibe eines dortigen Tattoo-Studios mit einer Schusswaffe beschossen worden. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen wurden nun am Donnerstagmorgen (17.11.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Drei Tatverdächtige ermittelt

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen sind drei Männer im Alter von 19, 20 und 30 Jahren in Tatverdacht geraten. "Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen sowie die Auswertung der erlangten Erkenntnisse dauern an", heißt es weiter.

Die Kripo ermittelt weiterhin und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 entgegengenommen werden. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Verbindung setzen.